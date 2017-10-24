Карпова: «Женский футбол в Испании и России отличается так же, как Примера от РФПЛ»

Российская футболистка «Валенсии» Надежда Карпова рассказала о том, как проходит ее адаптация в чемпионате Испании.

«В Испании все очень круто. Круче, чем можно было себе представить. Это выражается в отношении испанцев к женскому футболу. В том, сколько людей ходят на матчи, как там болеют и как выстроен график тренировок. Уровень женского футбола в Испании заметно отличается от российского. Примерно так, как уровень РФПЛ отличается от примеры. Или как „Барселона“ отличается от ЦСКА», - сказала Карпова.

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