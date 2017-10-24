Конте отреагировал на выпад Аньелли

Главного тренера «Челси» Антонио Конте задели слова президента «Ювентуса» Андреа Аньелли, который сегодня на собрании акционеров клуба поблагодарил главного тренера «бьянконери» Массимилиано Аллегри за «умение продолжить работу, которую другие считали завершенной», явно намекая на Конте, который ранее возглавлял туринский клуб.

Конте отреагировал на эти слова следующим образом:

«В жизни никогда не перестаешь узнавать людей... Порой достаточно проявить немного уважения. И зрелости».

Ранее сообщалось, что Аньелли отстранен от футбола на один год за махинации, связанные с продажей билетов.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте