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Роналду: «Россия приносила мне удачу»

сегодня, 22:48

Нападающий «Реала» и сборной Португалии, лучший футболист мира 2017 года по версии ФИФА Криштиану Роналду отметил, что с Россией, где он летом 2018 года в составе национальной команды выступит на чемпионате мира, у него связаны хорошие воспоминания: 

«Я играл в России неоднократно, именно в Москве я выиграл свою первую Лигу чемпионов. Россия приносила мне удачу. Пусть в последний раз немного не получилось - мы не смогли завоевать Кубок Конфедераций, но в целом это был интересный и полезный опыт, мы уступили в полуфинале чилийцам в серии пенальти, но пенальти - это всегда лотерея. Надо смотреть на ситуацию позитивно: хорошо, что это случилось тогда, а не на чемпионате мира.

Сборная Португалии - чемпион Европы, это создает высокие ожидания. Однако повторю то, что говорил и перед чемпионатом Европы: Португалия никогда не является фаворитом на крупных турнирах. Есть команды, которые теоретически сильнее нашей, у них выше рейтинг, выше авторитет, поэтому нам нужно быть скромнее, согласиться с тем, что фаворитами являются другие, однако мы всегда в состоянии преподнести сюрприз».

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Все комментарии
Bavaria_M ответил cevin cigan
сегодня в 23:33
cevin cigan:
Так они на Европе. из группы со скрипом вышли и стали в последствии чемпионами!
ну да судьй для этого ведь все сделали)
не зря же так вытягивали за уши)
и помогли французам, ибо если бы судьй не засудили немцев то португалы бы отхватили по традиции 4 мяча
cevin cigan ответил DVoxNN
сегодня в 23:28
DVoxNN:
Вот только на ЧМ с третьего места не выходят
Ну да...
DVoxNN ответил cevin cigan
сегодня в 23:27
cevin cigan:
Так они на Европе. из группы со скрипом вышли и стали в последствии чемпионами!
Вот только на ЧМ с третьего места не выходят
drug01
сегодня в 23:24
Он наш человек! Спасибо за приятный отзыв!!!!
cevin cigan ответил Bavaria_M
сегодня в 23:22
Bavaria_M:
ну если с группы выйдете и то хорошо)
Так они на Европе. из группы со скрипом вышли и стали в последствии чемпионами!
Bavaria_M
сегодня в 23:13
ну если с группы выйдете и то хорошо)
Ronаldо
сегодня в 23:12
С появлением Роналду в сборной,она регулярно пробивается на турниры,и даже выиграла один,чего не удавалось таким маэстро как :Фиго,Паулета,Руй кошта,Нуну гомеш,Коштинья,Манише..)
dj45
сегодня в 23:03
Конечно, с тебя ведь не берут бабки на организацию ЧМ, а ведь увеличили бюджет уже до 490 млрд на проведение
рус фан
сегодня в 22:59
Криштиану молодец что хорошо отозвался о России, сейчас в Европе это "шикуется", но он не спасовал перед коньктурщиной.
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