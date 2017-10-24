Роналду: «Россия приносила мне удачу»

Нападающий «Реала» и сборной Португалии, лучший футболист мира 2017 года по версии ФИФА Криштиану Роналду отметил, что с Россией, где он летом 2018 года в составе национальной команды выступит на чемпионате мира, у него связаны хорошие воспоминания:

«Я играл в России неоднократно, именно в Москве я выиграл свою первую Лигу чемпионов. Россия приносила мне удачу. Пусть в последний раз немного не получилось - мы не смогли завоевать Кубок Конфедераций, но в целом это был интересный и полезный опыт, мы уступили в полуфинале чилийцам в серии пенальти, но пенальти - это всегда лотерея. Надо смотреть на ситуацию позитивно: хорошо, что это случилось тогда, а не на чемпионате мира.

Сборная Португалии - чемпион Европы, это создает высокие ожидания. Однако повторю то, что говорил и перед чемпионатом Европы: Португалия никогда не является фаворитом на крупных турнирах. Есть команды, которые теоретически сильнее нашей, у них выше рейтинг, выше авторитет, поэтому нам нужно быть скромнее, согласиться с тем, что фаворитами являются другие, однако мы всегда в состоянии преподнести сюрприз».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте