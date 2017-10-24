Хайнкесу пришлось объяснять выбор Роббена: тот проголосовал за Роналду, а не Левандовски

Главному тренеру «Баварии» Юппу Хайнкесу пришлось отвечать на вопрос журналистов о том, почему полузащитник мюнхенцев Арьен Роббен, голосуя за лучшего игрока 2017 года, поставил на первое место нападающего «Реала» Криштиану Роналду, а не одноклубника Роберта Левандовски:

«Это личное решение Арьена (проголосовать за Роналду, а не Левандовски), и каждый должен это мнение уважать.

Я всегда подчеркивал тот уровень, на котором сейчас выступают игроки „Реала“. Они дважды подряд победили в Лиге чемпионов, так как показывали потрясающий футбол. Поэтому нет ничего удивительного, что другие игроки голосуют за Иско, Крооса, Модрича или Роналду. Каждый из них провел великолепный сезон».

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