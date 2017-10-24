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Хайнкесу пришлось объяснять выбор Роббена: тот проголосовал за Роналду, а не Левандовски

сегодня, 22:18

Главному тренеру «Баварии» Юппу Хайнкесу пришлось отвечать на вопрос журналистов о том, почему полузащитник мюнхенцев Арьен Роббен, голосуя за лучшего игрока 2017 года, поставил на первое место нападающего «Реала» Криштиану Роналду, а не одноклубника Роберта Левандовски:

«Это личное решение Арьена (проголосовать за Роналду, а не Левандовски), и каждый должен это мнение уважать.

Я всегда подчеркивал тот уровень, на котором сейчас выступают игроки „Реала“. Они дважды подряд победили в Лиге чемпионов, так как показывали потрясающий футбол. Поэтому нет ничего удивительного, что другие игроки голосуют за Иско, Крооса, Модрича или Роналду. Каждый из них провел великолепный сезон».

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Все комментарии
Террпсихора ответил AmIIIeR89
сегодня в 23:24
AmIIIeR89:
Такое ощущение, что все должны голосовать за своих одноклубников или партнеров по сборной. Дайте голосование спортивным (профессиональным) журналистам и все. И никто не будет отчитываться, почему проголосовал так а не иначе
например Горин))))
Альберт Шестернев
сегодня в 23:11
Глупо утверждать, что Левандовски лучше Роналду
Остапчук 67
сегодня в 23:08
В Европе же демократия.
Кстати, Левандовски допускал нехорошие высказывания в адрес "Баварии".
Его потому и недолюбливают внутри клуба.
AmIIIeR89
сегодня в 22:30
Такое ощущение, что все должны голосовать за своих одноклубников или партнеров по сборной. Дайте голосование спортивным (профессиональным) журналистам и все. И никто не будет отчитываться, почему проголосовал так а не иначе
cevin cigan ответил Капитан Смoллетт
сегодня в 22:28
Капитан Смoллетт:
А чего роббен за левандовски должен голосовать? Он же не в Барселоне Где все обязаны гнома пиарить....
В отличии от секты,у Роббена здравый смысл присутствует!
Капитан Смoллетт
сегодня в 22:22
А чего роббен за левандовски должен голосовать? Он же не в Барселоне Где все обязаны гнома пиарить....
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