Спортдир «РБ Лейпциг»: «Продажа Кейта? Мы не в силах платить игрокам 10 млн евро зарплаты»

Спортивный директор «РБ Лейпциг» Ральф Рангник назвал причину, по которой немецкий клуб согласился продать полузащитника Наби Кейта в «Ливерпуль» будущим летом:

«Это один из лучших игроков, с которыми мне доводилось работать за 20 лет своей футбольной деятельности.

Я бы хотел, чтобы мы сохранили Наби еще на 5 сезонов, но мы не в силах платить игрокам 10 млн евро зарплаты».

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