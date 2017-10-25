Гвардиола: «Браво дал нам возможность выйти в следующий раунд Кубка Лиги»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Вулверхэмптоном» (0:0, пенальти - 4:1) в 4-м раунде Кубка Лиги отметил голкипера своей команды Клаудио Браво, отразившего два пенальти в послематчевой серии:

«Браво дал нам шанс пройти в следующий раунд. Я очень рад за него, поскольку он очень усердно тренировался. У нас было больше голевых моментов, чем у соперника, но в отдельных эпизодах Браво играл потрясающе. Не знаю, был ли это его лучший матч в „Сити“, но Клаудио определённо является лучшим игроком этой встречи.

В прошлом сезоне Клаудио было нелегко, но он голкипер высокого уровня и сегодня показал выдающуюся игру».

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