Венгер: «Выход Нкетиа? Я знал, что он способен забить»

Наставник «Арсенала» Арсен Венгер подвёл итоги матча с «Норвичем» (2:1) в рамках 4-го раунда Кубка Лиги. На 85-й минуте встречи 18-летний форвард «канониров» Эдвард Нкетиа вышел на замену и сразу же сравнял счёт, а в овертайме забил победный для своей команды гол.

«Нам отчасти не хватало креатива в атаке для создания голевых моментов. Я был впечатлён игрой „Норвича“ в обороне. Наблюдая такое, ты сидишь и спрашиваешь себя: „Что же можно сделать, чтобы команда создавала более опасные моменты?“

Это был тот случай, когда надо было действовать авантюрно, так как оставалось мало времени, и я знал, что Эдди способен забить гол».

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