В матче Кубка Румынии дебютировал футболист, в детстве лишившийся руки

Неординарное событие случилось накануне в одном из матчей Кубка Румынии - «Петролул» - «Университатя» (0:2).

Нападающий «Петролула», 18-летний Космин Ламбру дебютировал в профессиональном футболе, выйдя на замену. История примечательна тем, что игрок является ампутантом. 10 лет назад Ламбру попал под колеса грузовика, из-за чего потерял часть руки, однако это не помешало ему реализовать свою мечту - стать футболистом. Сейчас Ламбру играет с протезом.

Footballer makes professional debut despite losing hand in tragic truck accident https://t.co/3TdKECzhE6 pic.twitter.com/G6iZPlLHkZ — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 25 октября 2017 г.

Недавно в Турции завершился чемпионат Европы по футболу среди людей с ампутированными конечностями. Победителем турнира стали хозяева.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте