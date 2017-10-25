Кампль: «Я многим обязан Хайнкесу. Думаю, его опыт поможет „Баварии“ прогрессировать»

Полузащитник «Лейпцига» Кевин Кампль выразил благодарность главному тренеру мюнхенской «Баварии» Юппу Хайнкесу, под руководством которого он выступал за леверкузенский «Байер»:

«Я был тогда во второй команде клуба, а во время матчей сборных тренировался с основным составом, Хайнкес перевёл меня в главную команду, и я получил контракт профессионального игрока. Пожалуй, без него всё было бы по-другому, и я не был бы там, где нахожусь сейчас. Я многим обязан Хайнкесу и думаю, что его опыт поможет „Баварии“ прогрессировать».

Напомним, Хайнкес возглавил «Баварию» в начале октября. Под его руководством мюнхенцы пока одержали три победы в трёх матчах.

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