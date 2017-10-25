Венгер: «Нкетиа имеет характер и не боится брать на себя инициативу»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер похвалил нападающего своей команды Эдварда Нкетиа.



«Нкетиа имеет характер и не боится брать на себя инициативу. Он обладает отличными комбинационными движениями, может сделать пас и сразу же уйти в другую зону. Другие футболисты моей команды прекрасно знают, что могут пасовать на Эдварда, ведь знают, что он не потеряет мяч, - качество приема паса у Нкетиа на высоком уровне».



Ранее сообщалось, что за «Арсенал» впервые забил игрок, родившийся после того, как Венгер возглавил «канониров».

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