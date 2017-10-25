Шкриньяр: «Не ожидал от „Интера“ такого старта»

Полузащитник «Интера» Милан Шкриньяр признался, что не ожидал от своей команды такого мощного начала сезона.



«Счастливы мы, что лидируем в Серии А? Безусловно, всегда хочется находится на вершине. Ожидал ли я такого мощного старта от „Интера“? Если честно, то я даже не думал об этом. Я всего-лишь хочу помочь своей команде, а если мы выиграем - будет только лучше».



Недавно ходили слухи, что «Атлетико» может приобрести Милана Шкриньяра.

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