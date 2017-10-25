Квальярелла: «Я был близок к переходу в „Интер“ два или три раза»

Нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла признался, что несколько раз был близок к переходу в «Интер».



«На протяжении своей долгой карьеры я был близок к переходу в „Интер“ два или три раза, однако так ничего и не получилось. Всегда приятно чувствовать заинтересованность таких больших команд, но независимо от этого, я доволен тем, как в итоге сложилась моя карьера».



Напомним, что у Фабио Квальяреллы действующий контракт с «Сампдорией» до 2019 года.

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