CAS отклонил апелляцию «Шахтёра» к Зинченко и «Уфе»

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию «Шахтера» по делу о расторжении контракта с полузащитником Александром Зинченко. Клуб добивался дисквалификации игрока, который в 2014 году перебрался в «Уфу», разорвав контракт в одностороннем порядке. ФИФА ранее присудила в пользу «Шахтера» всего 8 тысяч евро компенсации со стороны Зинченко и «Уфы», но украинский клуб требовал большего наказания и обратился в CAS, который необходимости в этом не увидел. Сейчас Зинченко выступает за «Манчестер Сити».

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