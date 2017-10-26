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Цена билетов на матч «Спартак» - «Зенит» варьируется от 1 500 до 30 000 рублей

сегодня, 20:46
СпартакСпартак-:-ЗенитЗенит27.11.2017 в 19:30 Не начался

Стартовала продажа билетов на матч 18-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом», который пройдет 27 ноября.

Стоимость самого дешевого билета на места за воротами (трибуны В и D) составляет 1,5 тысячи рублей. Самые дорогие билеты - в VIP-ложе (от 9 до 30 тысяч рублей).

На первом этапе (26 октября - 1 ноября) купить билеты смогут владельцы абонементов, на втором (2 - 6 ноября) - владельцы карт болельщика, на третьем (7 - 27 ноября) - любой болельщик на клубном сайте. 25 ноября оставшиеся билеты поступят в свободную продажу в кассах стадиона.

Отметим, что в марте на матч между этими соперниками билеты стоили от 1 тысячи рублей до 20 тысяч.

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Все комментарии
Sem25 ответил fcspartak
сегодня в 21:12
fcspartak:
чем плоха трибуна а? если с детьми идти, то да, уже накладно, если только за себя платишь почему нет
Я был на А в фнл. В виде исключения Спартак-2 с Динамо играл на Открытии. Билеты за копейки продавали. Теперь, когда смотрю на цены в РФПЛ, испытываю шок. Восхищаюсь болельщиками Спартака, которые столько готовы платить.
Кстати, в Химках обзор с А гораздо лучше. Понимаю, что другая вместимость...но как есть.
Эллочка ответил Sem25
сегодня в 21:07
Sem25:
Остапчук, а других билетов не останется.
    fcspartak ответил Остапчук 67
    сегодня в 21:05
    Остапчук 67:
    Кому нужна информация о ценах на места в ложи?
    чем плоха трибуна а? если с детьми идти, то да, уже накладно, если только за себя платишь почему нет
    andreika20133 ответил ziborock
    сегодня в 21:05
    ziborock:
    Спартак зарабатывает своими силами, а не существует на деньги пенсионеров! Так что нормально! Чтобы посмотреть на унижение Зенита и 30 штук не жалко)
      Sem25
      сегодня в 21:02
      Остапчук, а других билетов не останется.
      Эллочка
      сегодня в 21:02
      лукойл делает все для народа
      ziborock
      сегодня в 21:01
        Остапчук 67
        сегодня в 21:00
        Кому нужна информация о ценах на места в ложи?
        Svtur
        сегодня в 20:59
        Те, у кого абонементы, нет проблем.
        Эллочка
        сегодня в 20:58
        федун смеется над бедным народом
        d_fincher
        сегодня в 20:58
        У Спартака нет Газпрома, что за счет бюджета сделает билеты по 200, и будет хвалиться посещаемостью.
        Эллочка
        сегодня в 20:57
          FILL3286
          сегодня в 20:50
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