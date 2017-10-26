Цена билетов на матч «Спартак» - «Зенит» варьируется от 1 500 до 30 000 рублей

Стартовала продажа билетов на матч 18-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом», который пройдет 27 ноября.

Стоимость самого дешевого билета на места за воротами (трибуны В и D) составляет 1,5 тысячи рублей. Самые дорогие билеты - в VIP-ложе (от 9 до 30 тысяч рублей).

На первом этапе (26 октября - 1 ноября) купить билеты смогут владельцы абонементов, на втором (2 - 6 ноября) - владельцы карт болельщика, на третьем (7 - 27 ноября) - любой болельщик на клубном сайте. 25 ноября оставшиеся билеты поступят в свободную продажу в кассах стадиона.

Отметим, что в марте на матч между этими соперниками билеты стоили от 1 тысячи рублей до 20 тысяч.

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