Как сообщает пресс-служба МВД Татарстана, в день матча «Рубин» - «Крылья Советов» было задержано 13 болельщиков самарского клуба.



«До начала матча, а также в ходе игры полицейские задержали и доставили в территориальные отделы полиции УМВД России по г. Казани 13 болельщиков команды „Крылья Советов“. Им вменяется нарушение административного законодательства РФ», - заявила пресс-служба МВД.



Напомним, что в матче 1/8 финала Кубка России «Крылья Советов» обыграли «Рубин».

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