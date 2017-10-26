На матче «Зенит» - «Локомотив» ожидается до 2.5 тысяч болельщиков гостей

От 2 до 2.5 тысяч болельщиков «Локомотива» ожидается на выездном матче 15-го тура РФПЛ с «Зенитом». Об этом сообщил менеджер по работе с болельщиками «железнодорожников» Иван Кузнецов.

«По нашей информации, на предстоящий матч 15-го тура РФПЛ с „Зенитом“ приедет от 2 до 2.5 тыс. болельщиков „Локо“. Мы ожидаем, что поклонников „железнодорожников“ будет не более 2.5 тысяч».

«Локо» в последнем туре обыграл «Краснодар» (2:0), а «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА (0:0).

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