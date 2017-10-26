14-летний Янис Стойка забил в дебютном мачте за «Стяуа»

Игрок ФКСБ Янис Стойка в своем дебютном матче забил гол, тем самым став самым юным автором гола в истории бухарестского клуба. Игроку на тот момент было 14 лет, 10 месяцев и 13 дней.

«Еще в воскресенье знал, что попаду в состав на кубковый матч. Когда тренеры сказали мне разминаться, у меня подкосились ноги. Сбылась мечта, невероятно. Могу написать книгу об этом.

Я играю в футбол с восьми лет, и вся моя жизнь посвящена этому виду спорта. Иногда я тренируюсь по два раза в день. Все мечтают играть за „Стяуа“, и мой отец рассказал мне, как непросто носить майку этого клуба. Мне тяжело это даже на тренировках. В возрасте 14 лет это просто фантастика», - заявил 14-летний игрок.



Напомним, что в матче группового раунда Лиги Европы «Стяуа» обыграл «Хапоэль».

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