Дринкуотер: «Не думаю, что последние месяцы могли быть ещё хуже, чем они были»

Полузащитник «Челси» Дэнни Дринкуотер, дебютировавший за лондонский клуб в матче 4-го раунда Кубка Лиги с «Эвертоном» (2:1), рассказал, что был очень подавлен тем, что не мог выходить на поле из-за травмы, полученной в сентябре на тренировке:

«Не думаю, что эти последние 2 месяца могли быть хуже, чем они были. Я пытаюсь извлечь из этого положительное, я хорошо себя чувствую, но я был очень расстроен. Долгое ожидание выхода на поле убивало меня.

Наблюдать за игрой команды со стороны было здорово, это помогло мне адаптироваться к той тактике, которую мы используем. Но чем раньше я стану более активно участвовать во всём этом, тем будет лучше».

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