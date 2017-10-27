На матче «Арсенал» - ЦСКА ожидается аншлаг

На матче 15-го тура РФПЛ между «Арсеналом» и ЦСКА ожидается аншлаг, сообщил пресс-атташе тульского клуба Евгений Овсянников.

«Гостевой сектор болельщиков ЦСКА полностью выкуплен, об этом „армейцы“ ещё вчера сообщили. Сейчас в свободной продаже ещё остаются билеты, но мы уверены, что будет аншлаг. Билетов не так много и их быстро раскупают».

Стадион туляков вмещает 20 048 зрителей.

Ранее ожиданиями от игры поделился нападающий ЦСКА Аарон Оланаре.

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