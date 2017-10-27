Глава МЧС проверит в Калининграде готовность подразделений к ЧМ-2018

Глава МЧС России Владимир Пучков проверит в Калининградской области готовность подразделений ведомства к обеспечению безопасности во время ЧМ-2018.
«Глава МЧС Владимир Пучков совершает рабочую поездку в Калининградскую область. Он проверит готовность подразделений МЧС к выполнению задач по обеспечению безопасности в ходе подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года», — сообщает источник.
Также Пучков передаст калининградским пожарным и спасателям новую технику.
Обеспечивать безопасность проведения чемпионата мира в Калининграде будет общая группировка сил и средств МЧС России общей численностью более 3,7 тыс. человек и свыше 110 единиц техники.
Ранее сообщалось, что стадион в Калининграде хотят вывести на самоокупаемость.
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