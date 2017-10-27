Германия и еще три сборные рассматривают Казань в качестве базы на ЧМ-2018

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, представители каких сборных заинтересованы в городе как в месте базирования на время ЧМ-2018.

«Нас посетили уже много сборных. Заинтересованность высказали сборные Японии, Австралии, Сербии, представители которой приезжали совсем недавно, Германии. Но, как вы знаете, окончательно команды определятся после жеребьевки турнира 1 декабря».

Казань подготовит четыре базы к турниру.

Сегодня также стало известно, что команда Испании будет располагаться в Краснодаре.

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