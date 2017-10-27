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Германия и еще три сборные рассматривают Казань в качестве базы на ЧМ-2018

сегодня, 10:53

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, представители каких сборных заинтересованы в городе как в месте базирования на время ЧМ-2018.

«Нас посетили уже много сборных. Заинтересованность высказали сборные Японии, Австралии, Сербии, представители которой приезжали совсем недавно, Германии. Но, как вы знаете, окончательно команды определятся после жеребьевки турнира 1 декабря».

Казань подготовит четыре базы к турниру.

Сегодня также стало известно, что команда Испании будет располагаться в Краснодаре.

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Все комментарии
Гражданиннн ответил Некошерная свинья
сегодня в 12:16
Некошерная свинья:
Сам-то подрос уже? Что у тебя понимать-то? Безграмотный текст, потуги на юмор, что?
хахаха обычный Спартаковский болельщик. все с тобой понятно
Некошерная свинья ответил Гражданиннн
сегодня в 12:15
Гражданиннн:
подрастешь поймешь, сынок
    Гражданиннн ответил Некошерная свинья
    сегодня в 12:09
    Некошерная свинья:
    Уговорил, признаю. А в чем юмор-то тогда?
    подрастешь поймешь, сынок
    Некошерная свинья ответил Гражданиннн
    сегодня в 12:09
    Гражданиннн:
    это не пропаганда, чувство юмора. если и пропаганда ну что??? или не признаешь победу наших дедов???
    Уговорил, признаю. А в чем юмор-то тогда?
    Адвокат 76
    сегодня в 12:07
    Немцы вряд ли выберут Казань, скорее всего кто-то из первой троице это сделает, ну а Немцы скорее всего в Сочи рванут, хотя всё может быть)))))))
    Гражданиннн ответил Некошерная свинья
    сегодня в 12:01
    Некошерная свинья:
    А нельзя без этой пропагандистской лабуды?
    это не пропаганда, чувство юмора. если и пропаганда ну что??? или не признаешь победу наших дедов???
    Некошерная свинья ответил Гражданиннн
    сегодня в 12:00
    Гражданиннн:
    один раз 70 лет тому назад поселились. последствие всем известно
    А нельзя без этой пропагандистской лабуды?
    Гражданиннн ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 11:55
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
    НЕМЦАМ НЕ ПЛОХО БЫ В ВОЛГОГРАДЕ ПОСЕЛИТЬСЯ
    один раз 70 лет тому назад поселились. последствие всем известно
    Vadik ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 11:46
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
    НЕМЦАМ НЕ ПЛОХО БЫ В ВОЛГОГРАДЕ ПОСЕЛИТЬСЯ
    им будет на что посмотреть)))
    GooSe25
    сегодня в 11:45
    Лёв ещё после кк-2017 сказал, что будут базироваться в Сочи
    Казанский ответил RussianHorse
    сегодня в 11:38
    RussianHorse:
    Не знаю почему не В Сколково. ___ Аргентина, Португалия, Мексика и Япония хотят базироваться в Подмосковье на время ЧМ Стало известно место базирования на время ЧМ-2018 еще четырех сборных. Как утверждает «Р-Спорт», сборная Мексики выбрала базу «Динамо» в Новогорске. Сборная Аргентины планирует базироваться в подмосковном комплексе «Бор» управления делами президента Российской Федерации. Сборная Португалии хочет остановиться в подмосковных Бронницах, а сборная Японии является главным претендентом на базирование на «Арене Химки».
    Как утверждает «Р-Спорт»
    -------------------------
    Ну журналисту то виднее,он же все заявки изучил))
    RussianHorse ответил Казанский
    сегодня в 11:35
    Казанский:
    А почему не на Сколково,как главные мировые "технари" и инноваторы?))Странный ты Артемон((
    Не знаю почему не В Сколково.
    ___
    Аргентина, Португалия, Мексика и Япония хотят базироваться в Подмосковье на время ЧМ

    Стало известно место базирования на время ЧМ-2018 еще четырех сборных.

    Как утверждает «Р-Спорт», сборная Мексики выбрала базу «Динамо» в Новогорске. Сборная Аргентины планирует базироваться в подмосковном комплексе «Бор» управления делами президента Российской Федерации.

    Сборная Португалии хочет остановиться в подмосковных Бронницах, а сборная Японии является главным претендентом на базирование на «Арене Химки».
    Казанский ответил RussianHorse
    сегодня в 11:33
    RussianHorse:
    Япония на Химки главный претендент. Министр спорта Татарстана такой же фантазёр, как ты)
    А почему не на Сколково,как главные мировые "технари" и инноваторы?))Странный ты Артемон((
    RussianHorse ответил Казанский
    сегодня в 11:32
    Казанский:
    Места всем хватит))4 базы как-никак
    Япония на Химки главный претендент. Министр спорта Татарстана такой же фантазёр, как ты)
    Efimych ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 11:22
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
    НЕМЦАМ НЕ ПЛОХО БЫ В ВОЛГОГРАДЕ ПОСЕЛИТЬСЯ
      Efimych
      сегодня в 11:22
        Шуnя771
        сегодня в 11:11
        Всё верно - немцев ближе к медведям!)
        ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
        сегодня в 11:01
        НЕМЦАМ НЕ ПЛОХО БЫ В ВОЛГОГРАДЕ ПОСЕЛИТЬСЯ
        Казанский
        сегодня в 10:59
        Места всем хватит))4 базы как-никак
        ЭJlvIS
        сегодня в 10:58
        Чак-Чаками наестся решили
        cevin cigan
        сегодня в 10:55
        Казань нарасхват!?
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