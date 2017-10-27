Санкт-Петербург и еще пять городов хотят принять матч открытия Евро-2020

Шесть городов, включая Санкт-Петербург, подали заявки на проведение матча открытия Евро-2020, сообщил генсек УЕФА Теодор Теодоридис.

«На данный момент шесть городов, включая Санкт-Петербург, высказали намерение принять матч открытия Евро-2020. Решение будет принято в первой половине 2018 года - в феврале или июне, когда пройдут заседания исполнительного комитета.

Мне бы не хотелось оценивать шансы Санкт-Петербурга. Есть определенные критерии, согласно которым исполком УЕФА примет решение».

В четверг вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что Россия подала заявку в УЕФА на проведение в Санкт-Петербурге матча открытия Евро-2020.

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