В Царском Селе построят тренировочную базу ЧМ-2018 за 374 миллиона рублей

В Царском Селе планируют построить тренировочную базу к ЧМ-2018. На данный момент идет поиск подрядчика для строительства базы. Стоимость контракта - 374 миллиона рублей.

Подрядчик должен будет обустроить поле с натуральным газоном и комплексом административно-хозяйственных сооружений с раздевалками для спортсменов, тренерскими комнатами, тренажерными залами, кабинетами администрации и другие объекты.

Выполнить работы необходимо будет до 30 апреля.

Ранее сообщалось, что базы в Калининграде после ЧМ-2018 передадут детским спортивным школам.

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