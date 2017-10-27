Тульский «Арсенал» переиграл ЦСКА

Тульский «Арсенал» одержал минимальную победу над ЦСКА в матче 15-го тура чемпионата России.
Тула, стадион «Арсенал»
«Арсенал» - ЦСКА 1:0
Гол: Кирилл Комбаров 79.
«Арсенал» Тула: Габулов, Беляев, Сунзу, Альварес (Григалава 20), Кирилл Комбаров, Чаушич, Боурчану, Ткачев (Хагуш 69), Горбатенко, Кангва, Джорджевич (Расич 90+1).
Главный тренер: Миодраг Божович.
ЦСКА: Акинфеев, Василий Березуцкий, Игнашевич (Миланов 83), Щенников, Васин, Кучаев, Натхо, Головин, Набабкин, Чалов (Жамалетдинов 74), Оланаре (Витиньо 58).
Главный тренер: Виктор Ганчаренко.
Предупреждение: Кучаев 23.
Удаление: Кучаев 54.
Судья: Сергей Лапочкин.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.
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