Тульский «Арсенал» переиграл ЦСКА

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Как долго «Локомотив» продержится на первом месте в РФПЛ?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Англия. Чемпионшип
  • Австралия. А-Лига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Катар. Старс Лига
  • Копа Судамерикана
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Чехия. Высшая лига
Германия. Бундеслига 2017/2018, 10 тур
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб МайнцМайнц -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф
Россия. 2-й дивизион. Запад 2017/2018, 15 тур
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СмоленскСмоленск 1:2 Логотип футбольный клуб Псков-747Псков-747
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Казанка (Москва)Казанка 2:0 Логотип футбольный клуб Торпедо Вл (Владимир)Торпедо Вл
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 15 тур
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Торпедо М (Москва)Торпедо М 3:1 Логотип футбольный клуб Сокол (Саратов)Сокол
Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 16 тур
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Чайка (Песчанокопское)Чайка 0:1 Логотип футбольный клуб Биолог-НовокубанскБиолог-Новокубанск
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 15 тур
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 1:0 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА
Россия. Молодежное первенство 2017/2018, 15 тур
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)Ростов (мол) 1:1 Логотип футбольный клуб Спартак М (мол) (Москва)Спартак М (мол)
Франция. Лига 1 2017/2018, 11 тур
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ -:- Логотип футбольный клуб НиццаНицца
  • Главные новости
  • Все новости
17:28
Каталония объявила о независимости от Испании, «Барселона» может покинуть Ла Лигу242
15:33
Коутиньо отказал ПСЖ ради «Барселоны»36
14:49
Гризманн доволен, что «Барселона» контактировала с его агентом73
12:32
Лунев, Дзюба и Дриусси готовы сыграть с «Локомотивом»72
11:13
Видаль мог участвовать в драке в ночном клубе Мюнхена42
21:25
Ибрагимович: «Я бы не променял свои 33 трофея на победу в Лиге чемпионов»1
21:09
Жабченко: «Когда „Заря“ на подъёме, ей даже „Шахтер“ и „Динамо“ нипочём»0
21:07
Полузащитник «Саутгемптона» Лемина получил травму0
21:02
ПСЖ - «Ницца»: стартовые составы0
20:59
Детская команда «Локомотива» гостит у «Халл Сити»1
20:53
Вальверде: «„Атлетик“ очень силен дома»1
20:42
Ройс может сменить «Боруссию» на «Милан»4
20:30
Гулам пока не договорился о продлении контракта с «Наполи»0
20:28
Нигматуллин: «Селихов прочно занял пост номер один в „Спартаке“, он сыграет с „Ростовом“»9
20:21
Иньеста, Маскерано и Вермален не помогут «Барселоне» в матче с «Атлетиком»10
20:17
Базы в Калининграде после ЧМ-2018 передадут детским спортивным школам1
20:10
Ван Бронкхорст: «Куман - идеальный кандидат на пост главного тренера сборной Нидерландов»6
19:57
Вальверде: «Люди говорят так, будто у Суареса не было классных выступлений в этом сезоне»6
19:54
Тренер «Вест Бромвича»: «„Манчестер Сити“ - лучшая команда в Европе»2
19:45
Бакайоко сдержал обещание, покрасив волосы в синий цвет8
19:40
Компани вернется к тренировкам через 10 дней1
19:40
Эллардайс: «АПЛ - лига иностранцев, где британских специалистов считают второсортными»10
19:30
Миранда: «Планирую завершить карьеру в Европе»2
19:27
Озил: «Я счастлив в „Арсенале“»3
19:22
В ФИФА раскритиковали узкие проходы и туалеты на «Ростов Арене»17

Тульский «Арсенал» переиграл ЦСКА

сегодня, 21:22
АрсеналАрсенал1 : 0ЦСКАЦСКАМатч завершен

Тульский «Арсенал» одержал минимальную победу над ЦСКА в матче 15-го тура чемпионата России.

Тула, стадион «Арсенал»

«Арсенал» - ЦСКА 1:0
Гол: Кирилл Комбаров 79.

«Арсенал» Тула: Габулов, Беляев, Сунзу, Альварес (Григалава 20), Кирилл Комбаров, Чаушич, Боурчану, Ткачев (Хагуш 69), Горбатенко, Кангва, Джорджевич (Расич 90+1).
Главный тренер: Миодраг Божович.

ЦСКА: Акинфеев, Василий Березуцкий, Игнашевич (Миланов 83), Щенников, Васин, Кучаев, Натхо, Головин, Набабкин, Чалов (Жамалетдинов 74), Оланаре (Витиньо 58).
Главный тренер: Виктор Ганчаренко.

Предупреждение: Кучаев 23.
Удаление: Кучаев 54.

Судья: Сергей Лапочкин.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
D.vil ответил Воин666
сегодня в 21:28
Воин666:
Гончаренко красавчик! Половину резерва выпустил и проиграл.
Сделал ставку на ЛЧ)
игорь алексеев
сегодня в 21:28
Молодцы туляки, одного за другим кабинетных щелкают, как орехи.
RDeanW
сегодня в 21:28
ротация прошла успешно. теперь основа будет биться с базелем. и добьется 0:3, а не 0:5
Colonist
сегодня в 21:28
Кстати, кони больше всех ржали, когда Спартак в прошлом году проиграл Арсеналу!:)
DVOK68
сегодня в 21:28
Когда Базель узнает об этой безоговорочной победе цска в Туле,Базель просто не выйдет на поле ибо цска очень силён,нет смысла даже выходить на игру с ними!
starche
сегодня в 21:28
Акелла промахнулся......................
PROMES
сегодня в 21:28
Арсенал с победой!!!послали коней в ночное!
Дед за ЦСКА
сегодня в 21:27
Хорошо играли туляки, а ЦСКА как всегда страдает плохой реализацией голевых моментов.
Удачи тулякам и такой игры.в дальнейшем.
RDeanW
сегодня в 21:27
просто на классе
d_fincher
сегодня в 21:27
Так много на этом сайте фанатоф ЦСКА, пишущих про Спартак под каждой новостью, что я передаю им пламенный привет. Перестаньте, ребят, ведь вас очень легко ткнуть лицом в .... Арсенал)
poodle
сегодня в 21:27
Червиченко: «Тульский „Арсенал“ становится грозой авторитетов, но ЦСКА он проиграет»
...вот такие Ыксперты!
Leha-ha50
сегодня в 21:27
Довыпендривался Витя со своей ротацией. Силы так сэкономили , что еле ноги к концу матча волокли.
Оланаре хорошо цеплялся за мяч, его заменил, Кучаев все пасы в первом тайме в недодачу...так еще и "арбузик" заработал.
Ни очков, ни сил ......зато РОТАЦИЯ.....будь она неладна.
papic337
сегодня в 21:27
Молодцы туляки! Поздравляю с победой! Порадовали.
Spartak_Rulit
сегодня в 21:27
Обыграли пенсионеров) но давайте просто порадуемся за Тульский Арсенал.. не каждый раз можно видеть как деклассируют футбольные кабинеты нашей Родины Футбола!!!!
dimarik_86
сегодня в 21:27
Победил сильнейший,все закономерно.Игарек лучший,долгих лет в цээска!
Есть медали
сегодня в 21:27
Вот за счет чего Арсенал набирает очки? Везение.
Жаль, что ЦСКА проиграл. Когда Динамо в Туле проиграло, это выглядело случайностью. Но теперь очевидно, что нет...
зенит юрист ответил Мигалков
сегодня в 21:27
Мигалков:
Пока Акинфеев падал, пытаясь отбить удар Чаушича, я успел приготовить еду и поужинать.
    Colonist
    сегодня в 21:27
    Совершенно заслуженная победа Апсенала! Молодцы!
    Расул Манаев
    сегодня в 21:26
    Я очень рад, в ЛЧ за конюшню!!!)))
    Хороший Малый
    сегодня в 21:26
    Тула ты нас слышишь )
    Привет из Орла
    Стас Марченко ответил Гус Пойет
    сегодня в 21:26
    Гус Пойет:
    Гол: Кирилл Комбаров 79. Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1019711.shtml Вроде же Чаучич
    да, все верно. чаушич забил гол
    112910415
    сегодня в 21:26
    крут Арсенал!
    D.vil
    сегодня в 21:26
    На данный момент тульский Арсенал покруче будет лондонского)))
    kastites
    сегодня в 21:26
    Базель мячей 10 забьет
    Miaf
    сегодня в 21:26
    Великий ИГОРЬ не стал даже пытаться брать мячи от Арсенала, эта команда ниже его стандартов.
    Cektor
    сегодня в 21:25
    Арсенал гроза российских грандов юю))
    МапС
    сегодня в 21:25
      qspartak
      сегодня в 21:25
      Победа фаворита!!!!
      Ты знаешь мое имя
      сегодня в 21:25
      Судейка сделал матч.
      DVOK68 ответил Мигалков
      сегодня в 21:25
      Мигалков:
      Акинфеев и Васин - футбольные боги!
      Равных нет и подобных мало!
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100