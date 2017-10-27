ЦСКА провел худший первый круг со времен Зико

ЦСКА под руководством Виктора Ганчаренко в первом круге текущего сезона в чемпионате России набрал всего 25 очков. Это худший показатель московской команды с 2009 года, когда командой руководил Зико. Тогда «красно-синие» набрали 24 очка.

Кроме того, ЦСКА повторил худший результат XXI века по забитым голам (15) и повторил второй результат по пропущенным (10).

Напомним, что в рамках 15-го тура национального первенства ЦСКА уступил тульскому «Арсеналу» (0:1).

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