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ЦСКА провел худший первый круг со времен Зико

сегодня, 22:37
АрсеналАрсенал1 : 0ЦСКАЦСКАМатч завершен

ЦСКА под руководством Виктора Ганчаренко в первом круге текущего сезона в чемпионате России набрал всего 25 очков. Это худший показатель московской команды с 2009 года, когда командой руководил Зико. Тогда «красно-синие» набрали 24 очка.

Кроме того, ЦСКА повторил худший результат XXI века по забитым голам (15) и повторил второй результат по пропущенным (10).

Напомним, что в рамках 15-го тура национального первенства ЦСКА уступил тульскому «Арсеналу» (0:1).

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Все комментарии
Colonist
сегодня в 22:57
В слелующем круге будет еще хуже! Халявы не будет!
Великолепный
сегодня в 22:53
Не мудрено без усиления состава и при этом все равно идут в тройке))
вoлгoдoн ответил sir-5
сегодня в 22:52
sir-5:
"Огорчён"??? Да я уже 15 туров открыто смеюсь.Для меня происходящее предсказуемо.Продать его не могу,не в моей компетенции.Я бы уволил.
Кем бы заменил?
sir-5 ответил вoлгoдoн
сегодня в 22:51
вoлгoдoн:
Ты слишком огорчен. Нравится этот тренер.Продайте его в Ростов.
"Огорчён"??? Да я уже 15 туров открыто смеюсь.Для меня происходящее предсказуемо.Продать его не могу,не в моей компетенции.Я бы уволил.
Foxes ответил Palex
сегодня в 22:51
Palex:
Именно он.
Ну его и занесло.
вoлгoдoн ответил sir-5
сегодня в 22:50
sir-5:
Букву "с" убери,и я тебя покрою лайками.
Ты слишком огорчен.
Нравится этот тренер.Продайте его в Ростов.
GooSe25
сегодня в 22:49
Женя гинер не кашерно поступил , оставив для Ганчаренко в роли усиления Ололонаре и необстрелянную молодёжь.. оттого и нет результата.
Ты знаешь мое имя ответил sir-5
сегодня в 22:49
sir-5:
Поздравляю.Это ещё начало.А своё мнение высказал ещё после его прихода.Оно не изменилось.
    sir-5 ответил вoлгoдoн
    сегодня в 22:48
    вoлгoдoн:
    спорно
    Букву "с" убери,и я тебя покрою лайками.
    Palex ответил Foxes
    сегодня в 22:48
    Foxes:
    Зико это тот бразилец о котором я думаю? Который играл еще с Пеле
    Именно он.
    sir-5 ответил Ты знаешь мое имя
    сегодня в 22:48
    Ты знаешь мое имя:
    Ты не прав. С таким то составом это большая удача, что ещё в тройке идём.
    Поздравляю.Это ещё начало.А своё мнение высказал ещё после его прихода.Оно не изменилось.
    Foxes
    сегодня в 22:47
    Зико это тот бразилец о котором я думаю?
    Который играл еще с Пеле
    Ты знаешь мое имя ответил sir-5
    сегодня в 22:47
    sir-5:
    Гончар не тренер.
    Ты не прав. С таким то составом это большая удача, что ещё в тройке идём.
    вoлгoдoн ответил sir-5
    сегодня в 22:46
    sir-5:
    Гончар не тренер.
    спорно
    вoлгoдoн
    сегодня в 22:45
      sir-5
      сегодня в 22:44
      Гончар не тренер.
      Михаил Славнов
      сегодня в 22:43
      ЦСКА переживет трудные времена, главное, что бы это было не 16 лет и в это время урыть спартак.
      d_fincher
      сегодня в 22:39
      Привыкайте.
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