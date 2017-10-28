Агент Иммобиле: «Вместе с Чиро посмеялись над слухами об интересе „Челси“ и „Шанхай СИПГ“»

Агент нападающего «Лацио» Чиро Иммобиле заявил, что со смехом воспринял слухи об интересе «Челси» и «Шанхай СИПГ» к его игроку.



«Мы вместе с Чиро посмеялись над этими слухами, включая интерес „Челси“ и „Шанхай СИПГ“.



Хотелось бы публично поблагодарить „Лацио“ за продление контракта с Иммобиле. Президент клуба Игли Таре сделал Чиро Иммобиле самым высокооплачиваемым игроком команды, - это говорит о многом. Все великие футболисты „Лацио“ прошли этот этап».

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