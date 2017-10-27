Проничев: «Если бы я подписал новый контракт с „Зенитом“, мог бы потерять еще 2-3 года»

Нападающий Максимилиан Проничев, летом сменивший «Зенит» на «Герту», рассказал, почему он был вынужден покинуть российский клуб:

«Скажу так: оставаться в России смысл был только в том случае, если бы заиграл в основном составе одного из топ-клубов. Я мог продолжать играть в ФНЛ, однако в таком случае вернуться в Германию было бы сложно. Возможно, перейдя в „Герту“, я сделал шаг назад, но именно этот год для меня определяющий. Сейчас важно продемонстрировать свои лучшие качества, в следующем сезоне сделать два-три шага вперед. Я играю в Германии для того, чтобы быть на виду в Европе, где, к сожалению, за „Зенитом-2“ не следят. Уверен, я поступил правильно.

„Зенит“ предлагал мне новый контракт, но во второй команде не видел своего дальнейшего развития. Мне важно играть именно сейчас. В ноябре мне исполнится девятнадцать, и, если бы я подписал новый контракт с „Зенитом“, мог бы потерять еще два-три года. Я вернулся в немецкий футбол, где получу шанс прогрессировать более высокими темпами.

Однако я очень рад, что в моей жизни был такой клуб, как „Зенит“. Я тренировался у замечательных тренеров, поработал с очень сильными игроками, поиграл в Юношеской лиге чемпионов и в ФНЛ, съездил на сборы с главной командой. Многие молодые игроки об этом могут только мечтать!»

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