«Шанхай СИПГ» предлагает 70 млн евро за Иммобиле

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Как долго «Локомотив» продержится на первом месте в РФПЛ?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Англия. Чемпионшип
  • Австралия. А-Лига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Катар. Старс Лига
  • Копа Судамерикана
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Чехия. Высшая лига
Германия. Бундеслига 2017/2018, 10 тур
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб МайнцМайнц -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф
Россия. 2-й дивизион. Запад 2017/2018, 15 тур
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СмоленскСмоленск -:- Логотип футбольный клуб Псков-747Псков-747
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Казанка (Москва)Казанка -:- Логотип футбольный клуб Торпедо Вл (Владимир)Торпедо Вл
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 15 тур
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Торпедо М (Москва)Торпедо М -:- Логотип футбольный клуб Сокол (Саратов)Сокол
Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 16 тур
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чайка (Песчанокопское)Чайка -:- Логотип футбольный клуб Биолог-НовокубанскБиолог-Новокубанск
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 15 тур
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА
Россия. Молодежное первенство 2017/2018, 15 тур
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)Ростов (мол) -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (мол) (Москва)Спартак М (мол)
Франция. Лига 1 2017/2018, 11 тур
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ -:- Логотип футбольный клуб НиццаНицца
  • Главные новости
  • Все новости
11:13
Видаль мог участвовать в драке в ночном клубе Мюнхена14
10:38
Сборная Испании на время ЧМ расположится на базе «Краснодара»15
10:19
Санкт-Петербург и еще пять городов хотят принять матч открытия Евро-202026
04:49
Владельцы «Ливерпуля» отказались продать клуб инвесторам из Дубая за 1.5 млрд фунтов16
00:19
«Реал» обыграл «Фуэнлабраду» благодаря двум мячам с пенальти96
12:15
Президент «Лацио» Лотито рискует получить два месяца дисквалификации0
12:04
Ибрагимович: «Я вернулся, чтобы выиграть АПЛ»3
11:50
Агент: «„Кельн“ не арендует Шюррле»2
11:39
«Ювентус» возобновил интерес к Андре Гомешу2
11:23
Оланаре: «ЦСКА надо догонять „Зенит“ и „Локомотив“»16
10:53
Германия и еще три сборные рассматривают Казань в качестве базы на ЧМ-201821
10:28
Роша: «Нет давления из-за того, что за меня заплатили 12 млн евро»17
09:46
«Арсенал» нашел «нового Озила»11
09:31
Глава МЧС проверит в Калининграде готовность подразделений к ЧМ-20187
09:14
Матч «Жирона» - «Реал» могут перенести11
08:59
Пюэль намерен пригласить в «Лестер» Бен Арфа3
08:48
Ди Мария зимой может перейти в «Милан»13
08:36
Трезеге может стать спортивным директором «Ривер Плейт»2
08:20
«Арсенал» не продаст Санчеса в январе менее чем за 30 млн евро11
08:01
Вагнер: «Игра с „Ливерпулем“ будет особенной, ведь Клопп – мой лучший друг»8
07:41
Вингер «Барселоны» Арнаис заинтересовал «Баварию», МЮ и «Арсенал»5
07:23
Кристанте: «„Аталанта“ каждый матч играет как последний, и это приносит успех»1
06:57
Давыдов: «Манчини наблюдает за Панюковым. Это очень способный игрок»14
06:45
«Атлетико» проявляет интерес к хавбеку «Лацио» Луису Альберто1
06:21
Айю о волевой победе над «Тоттенхэмом»: «Билич в перерыве нашёл нужные слова»3

«Шанхай СИПГ» предлагает 70 млн евро за Иммобиле

сегодня, 11:33

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле попал в сферу интересов китайского клуба «Шанхай СИПГ», который тренирует бывший рулевой «Зенита» Андре Виллаш-Боаш.

По слухам, китайцы готовы заплатить за 27-летнего форварда 70 млн евро, чтобы заполучить его в январе. Кроме того, зарплата Иммобиле в Поднебесной может составить 6,5 млн евро, тогда как в «Лацио» он зарабатывает 3 млн.

Римляне пока не ответили на это предложение, отметив, что для игрока сборной Италии будет практически нереально сделать такой шаг.

Иммобиле в текущем сезоне демонстрирует фантастическую форму, он забил уже 17 голов в 14 матчах всех турниров. Его контракт с «Лацио» рассчитан до 2022 года.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
foxcon
сегодня в 11:52
После летних трансферов и не поймёшь много это или мало...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100