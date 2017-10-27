«Шанхай СИПГ» предлагает 70 млн евро за Иммобиле

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле попал в сферу интересов китайского клуба «Шанхай СИПГ», который тренирует бывший рулевой «Зенита» Андре Виллаш-Боаш.

По слухам, китайцы готовы заплатить за 27-летнего форварда 70 млн евро, чтобы заполучить его в январе. Кроме того, зарплата Иммобиле в Поднебесной может составить 6,5 млн евро, тогда как в «Лацио» он зарабатывает 3 млн.

Римляне пока не ответили на это предложение, отметив, что для игрока сборной Италии будет практически нереально сделать такой шаг.

Иммобиле в текущем сезоне демонстрирует фантастическую форму, он забил уже 17 голов в 14 матчах всех турниров. Его контракт с «Лацио» рассчитан до 2022 года.

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