Тиаго Силва: «Сегодня буду болеть за „Милан“»

Защитник ПСЖ Тиаго Силва поделился ожиданиями накануне матча «Милан» - «Ювентус».



«С одной стороны я хорошо знаком с наставником „Юве“ Массимилиано Аллегри. С другой стороны я провел в „Милане“ три сезона. В сегодняшнем матче я буду болеть за „Милан“. „Россонери“ - отличный клуб, они должны вернуться в Лигу чемпионов как можно скорее, а это значит, что они обязаны побеждать в таких больших противостояниях».



Ранее сообщалось, что на матче «Милан» – «Ювентус» ожидается аншлаг.

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