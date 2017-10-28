Бербатов: «Никогда не слышал о „Тоттенхэме“, до перехода в него»

Нападающий «Керала Бластерс» Димитар Бербатов признался, что никогда не слышал о «Тоттенхэме», до перехода в этот клуб.



«Однажды мне мой агент сказал, что есть серьезное предложение от „Тоттенхэма“. А я его переспросил: „От кого?“. Я смотрел немецкий футбол и не интересовался английским. Еще ходили слухи об интересе „Манчестер Юнайтед“. Об МЮ я слышал, но агент сказал, что это запасной вариант. В конце концов я принял предложение „Тоттенхэма“, клуба, который потом полюбил».



Напомним, что недавно Димитар Бербатов подписал однолетний контракт с индийским клубом «Керала Бластерс».

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