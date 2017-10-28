«Спартак» упустил победу над «Ростовом»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Как долго «Локомотив» продержится на первом месте в РФПЛ?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Россия. ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 1:0 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал 2:1 Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 3:0 Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 2:3 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут 0:1 Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 14 тур
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити 2:3 Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест
Германия. Бундеслига 2017/2018, 10 тур
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 1:1 Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 2:1 Логотип футбольный клуб КельнКельн
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96 4:2 Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 2:0 Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг
Испания. Примера 2017/2018, 10 тур
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 1:1 Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона
Италия. Серия А 2017/2018, 11 тур
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МиланМилан 0:2 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб БолоньяБолонья
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 15 тур
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 2:2 Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М
Россия. ФНЛ 2017/2018, 20 тур
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХимкиХимки 2:1 Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань
Франция. Лига 1 2017/2018, 11 тур
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БордоБордо 0:2 Логотип футбольный клуб МонакоМонако
  • Главные новости
  • Все новости
21:21
«Бавария» справилась с «Лейпцигом»11
21:20
«Челси» минимально обыграл «Борнмут»11
20:54
Дубль Игуаина принес «Ювентусу» победу над «Миланом»59
19:59
Англия разгромила Испанию в финале юношеского ЧМ, уступая по ходу встречи в 2 мяча20
18:51
«Арсенал» одержал волевую победу над «Суонси»21
21:35
Игуаин: «Забить сотый гол на „Сан-Сиро“ было предначертано судьбой!»2
21:26
«Ноттингем Форест» нанес поражение «Халлу»5
21:19
«Атлетико» и «Вильярреал» поделили очки на «Ванда Метрополитано»7
21:07
Каррера: «„Спартак“ потерял два очка»29
21:07
«Манчестер Сити» выдал лучший старт в истории Премьер-Лиги8
21:04
Кучук: «„Ростов“ вытащил этот матч»7
20:52
Вагнер Рибейро: «Каталония превратится в Люксембург, а „Барселона“ умрет»14
20:29
Фассоне: «„Милан“ не испытывает финансовых проблем, всё идет по плану»5
20:14
Гвардиола: «„Манчестер Сити“ победил, это самое главное»4
20:11
Арп стал первым игроком 2000-х годов рождения, забившим гол в Бундеслиге4
19:53
Венгер: «„Арсенал“ снова проявил характер»3
19:51
«Монако» увез три очка из Бордо6
19:45
Клопп: «Рад, что „Ливерпуль“ заработал три очка»2
19:38
Игуаин отметился сотым голом в Серии А1
19:37
Отступные за Антона Миранчука составляют 7 миллионов евро, за Алексея – 8 млн13
19:32
Лебеденко: «Никаких драк и конфликтов с участием Григоряна в „Арарате“ не было»3
19:29
Калешин: «Игра с „Химками“ была немного закрытая»0
19:24
«Спартак» из Юрмалы стал чемпионом Латвии во второй раз подряд6
19:16
Новым тренером «Метца» стал экс-наставник «Монпелье» Хантц0
19:15
Вейналдум: «Для „Ливерпуля“ каждая победа очень важна»1

«Спартак» упустил победу над «Ростовом»

сегодня, 20:51
РостовРостов2 : 2СпартакСпартакМатч завершен

«Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 15-го тура чемпионата России.

Ростов-на-Дону, стадион «Олимп-2»

«Ростов» - «Спартак» 2:2 (1:2)
Голы: Ионов 20, Вилюш 90 - Фернандо 31, Глушаков 34.

«Ростов»: Песьяков, Ингасон, Вилюш, Устинов (Шомуродов 75), Макеев, Думбия (Байрамян 63), Гацкан, Маер, Ионов, Паршивлюк, Бухаров.
Главный тренер: Леонид Кучук.

«Спартак»: Селихов, Джикия, Таски, Петкович, Дмитрий Комбаров, Глушаков, Фернандо, Попов, Бакаев, Промес, Луис Адриано (Мельгарехо 46).
Главный тренер: Массимо Каррера.

Предупреждения: Таски 65, Бухаров 76.

Судья: Роман Галимов.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Алексстелс ответил Petergoff
сегодня в 21:41
Petergoff:
по мне,так Чемпионства,и Кубок УЕФА-это далеко не в трубу.
Ну в принципе,с позиции всесоюзного лифтёра-да=)
Некит_Зенит ответил Константин Белых
сегодня в 21:40
Константин Белых:
Да мы будем рады что вы победите-покажите классную игру а не семинскую тягомотину! Мы за красивый футбол! И пусть выиграйте вы!
Было бы искренне)
Petergoff ответил Алексстелс
сегодня в 21:39
Алексстелс:
Два раза,это было,кто спорит?Я вот видишь,признаю очевидные вещи.А вот вы не признаёте тонны денег госкорпорации в трубу=)
по мне,так Чемпионства,и Кубок УЕФА-это далеко не в трубу.
Димон Булыкин ответил Алексстелс
сегодня в 21:39
Вообще-то 3 раза за несколько последних лет)
Michele_Alboreto ответил RDeanW
сегодня в 21:39
Ого, из 6 три) Круто)
Ростов-спартак. Вот где мега:
2011 4-0
2013 весна 1-0
2013 декабрь 0-1
2015 2-1
2016 2-0
2017 весна 3-0
2017 осень 2-2
Ромбик
сегодня в 21:37
Очень обидно упускать такие победы. Но честно говоря , я увидев в стартовом составе фамилию Петкович. И уже начал смиряться с мыслями что мы еще и пролететь можем. Это якорь команды . Чисто мое мнение. Не первый раз он так подводит. Аля Васин в Конюшне этот такой же
Алексстелс ответил Petergoff
сегодня в 21:37
Petergoff:
дружище-есть один нюанс))))) спартак уже не первый сезон,очень крупно горит от Зенита.
Два раза,это было,кто спорит?Я вот видишь,признаю очевидные вещи.А вот вы не признаёте тонны денег госкорпорации в трубу=)
Kuprin
сегодня в 21:37
Еще немного и мужики добили бы свиней
kolpankolpan ответил kidman4ik
сегодня в 21:36
kidman4ik:
У меня тут пара вопросов к Каррере. 1) Что на поле делает бакаев, когда на банке сидит Роша (12 лямов) и Пашалич (из Челси). 2) Каррера в курсе, что разрешено делать 3 замены? Там в конце пол команды пешком от усталости ходили... 3) замена Адриано который играет за троих (борется, бегает, прессингует, заставляет защитников не ходить вперед) это что за гениальный ход? 4) Спартак сыграл вничью (упустил победу) с 5 худшими командами РФПЛ на данный момент(анжи, ска, тосно,динамо,амкар). Неужели только я это заметил? Неужели тренерский штаб до сих пор думает что это совпадение такое, невезение. Это четко выстроенная тенденция. Почему никто ничего с этим не делает? Сколько это будет ещё продолжаться? 5) Зе Луиш там вообще жив? Была инфа что у него растяжение мшц живота, так он уже 4 месяца не играет, люди переломы лечат быстрее. Что вообще происходит? п.с Про чемпионство в этом году никто речи не ведет. Но хочется чтобы команда попала в ЛЧ на будущий год. Так почему такие игры как с ростовом до сих пор случаются?
Запели...Когда Зенит играл по три игры в неделю оскорбляли по всякому.Теперь дошло, чесотка какая пробрала.Завтра в Петербурге московская трагедия усугубится абсолютно.Рвите волосенки заранее перед сном.
alfranza
сегодня в 21:36
Доигрались!
RDeanW ответил Michele_Alboreto
сегодня в 21:36
Michele_Alboreto:
Охренеть! 13 матчей - и ТРИ. Ну СУПЕР логика. Два из проигранных матча не помешали пройти эти команды. А по "без поражений" - ну что ж, Марибор и Амкар так сильны, что не проиграть любому из них для спартака большой успех, ведь так?)
из 6 последних игр с амкаром цска 2 проиграл и одну вничью свел. как раз последнюю домашнюю) в чем проблема?)
Suriand
сегодня в 21:35
Если я правильно понял Адриано получил повреждение,об этом говорил комментатор,что оно за кадром осталось,потому и заменили (просто тут многие недоумевают почему Каррера так поступил)
Petergoff ответил Алексстелс
сегодня в 21:35
Алексстелс:
Вся страна,до сих пор,не понимает-от зенита!!! и 5 плюх...это же нонсенс,но тем не менее,решили хоть чем-то порадовать,после Луческу=))
дружище-есть один нюанс))))) спартак уже не первый сезон,очень крупно горит от Зенита.
бундер ответил RiotZero
сегодня в 21:34
Это звучало наиболее эпично, но не для этой цензуры)
Надеюсь, с Севильей порадуют, иначе сегодня я угробил день в ожиданиях за зря.
Алексстелс ответил oFANATo
сегодня в 21:34
oFANATo:
Поздравляю Ростов....вырвали очко у мясных...
А вот ваше очко пошло гулять по Туле...Их даже было три...Акинфеев,остальных сам назначь=)))))
renegade1976 ответил бундер
сегодня в 21:33
бундер:
Когда они играли в автобус - я молчал. Когда они играли в двухэтажный автобус - я молчал.. Но, когда они из него забили, я просто орал от злости.. Дважды!!! Что за б...
    зенит юрист ответил RDeanW
    сегодня в 21:33
    RDeanW:
    у спартака весь сезон половина основы в лазарете и с трансферами не срослось, но выдали 13 матчей подряд без поражений и 0 поражений в лч, приправленные 5:1 с севильей у зенита 100 млн на трансферы, тренер с мировым именем, усиления в каждую зону, в какую пожелали, стадион на наши налоги отгрохан правительством, а по итогу опять 0:1 иегуда, 0:1 утрехт, 0:1 арсенал и 3 игры в чемпионате подряд без побед вся страна недоумевает - как же так?
    на твои налоги стадион в Питере построили?? да!! какая осведомленность!!
    открывашку на ваши налоги построили и на цены на бензин. а крестовский построил газпром, который к москве ни какого отношения не имеет
    Алексстелс ответил Petergoff
    сегодня в 21:33
    Petergoff:
    я вот тоже не могу понять,как это спартак от такого Зенита пять плюх пропустил)))))
    Вся страна,до сих пор,не понимает-от зенита!!! и 5 плюх...это же нонсенс,но тем не менее,решили хоть чем-то порадовать,после Луческу=))
    Tagansky
    сегодня в 21:33
    Russian_spb
    сегодня в 21:32
    не проигрывать пару месяцев - это хорошо, конечно, но выигрывать тоже нужно.
    больше половины пропущенных мячей в последние 15 минут.
    вот так очки и теряем.
    abrek123
    сегодня в 21:32
    Ростов молодцы не бросили играть проявили характер и вырвали матч, это вам не с аутсайдером играть это был чемпион страны и все видели как прижал Ростов Спартак что те после 75 минуты просто на отбой играли боясь выйти из своей штрафной...Ростов вперед даже чемпион вас обыграть не может страны...
    oFANATo
    сегодня в 21:32
    Поздравляю Ростов....вырвали очко у мясных...
    Tagansky ответил Сергей Саныч
    сегодня в 21:31
    Сергей Саныч:
    Мы Победу любить перестали, понапрасну траву теребя, Мы толкаем ее сапогами - От себя, от себя.
    Мы устали от поражений..
    И побед не видим давно..
    Но, пора к испраженьям
    Заставить Кучука и кучу давно!!
    spartak kursk
    сегодня в 21:31
    Ростов-молодец!!!!!Браво!!


    Но Спартак тоже молодец.
    Во-первых Спартак сумел всё-таки набрать в Ростове очки.
    Во-вторых сумел забить.Даже дважды...
    В-втретьих не стал обижать настоящих мужиков.На это способны только настоящие воины)))
    Алексстелс ответил RiotZero
    сегодня в 21:30
    RiotZero:
    Прочитал твой пост и понял, русский язык не для тебя, пиши на английском))))
    Мальчик сдал наконец-то контрольную,по русскому языку на 4 и решил понтануться?=))
    Petergoff ответил RDeanW
    сегодня в 21:30
    RDeanW:
    у спартака весь сезон половина основы в лазарете и с трансферами не срослось, но выдали 13 матчей подряд без поражений и 0 поражений в лч, приправленные 5:1 с севильей у зенита 100 млн на трансферы, тренер с мировым именем, усиления в каждую зону, в какую пожелали, стадион на наши налоги отгрохан правительством, а по итогу опять 0:1 иегуда, 0:1 утрехт, 0:1 арсенал и 3 игры в чемпионате подряд без побед вся страна недоумевает - как же так?
    я вот тоже не могу понять,как это спартак от такого Зенита пять плюх пропустил)))))
    РОСТОВ СИЛА
    сегодня в 21:30
    Ничья приемлемый результат. Учитывая что много травмированны. Сегодня центр проваливался...те, кто начинал чемп, сейчас не могут помочь команде. Усиление нужно в каждую линию. Но видно, что ребята стараются на сколько возможно...и сегодняшняя ничья их заслуга.
    Michele_Alboreto ответил RDeanW
    сегодня в 21:30
    Охренеть!
    13 матчей - и ТРИ. Ну СУПЕР логика.
    Два из проигранных матча не помешали пройти эти команды.
    А по "без поражений" - ну что ж, Марибор и Амкар так сильны, что не проиграть любому из них для спартака большой успех, ведь так?)
    kidman4ik
    сегодня в 21:30
    У меня тут пара вопросов к Каррере.
    1) Что на поле делает бакаев, когда на банке сидит Роша (12 лямов) и Пашалич (из Челси).
    2) Каррера в курсе, что разрешено делать 3 замены? Там в конце пол команды пешком от усталости ходили...
    3) замена Адриано который играет за троих (борется, бегает, прессингует, заставляет защитников не ходить вперед) это что за гениальный ход?
    4) Спартак сыграл вничью (упустил победу) с 5 худшими командами РФПЛ на данный момент(анжи, ска, тосно,динамо,амкар). Неужели только я это заметил? Неужели тренерский штаб до сих пор думает что это совпадение такое, невезение. Это четко выстроенная тенденция. Почему никто ничего с этим не делает? Сколько это будет ещё продолжаться?
    5) Зе Луиш там вообще жив? Была инфа что у него растяжение мшц живота, так он уже 4 месяца не играет, люди переломы лечат быстрее. Что вообще происходит?
    п.с
    Про чемпионство в этом году никто речи не ведет. Но хочется чтобы команда попала в ЛЧ на будущий год. Так почему такие игры как с ростовом до сих пор случаются?
    RiotZero ответил спартак 1987
    сегодня в 21:29
    спартак 1987:
    Уже со счёту сбился какую игру отдаёт Спартак сопернику.порадовал Бакаев,его агрессия помогла команде в борьбе в каждом эпизоде при счёте 1-0.Фернандо конечно наша звезда и если продолжет в том же духе боюсь зимой укатит в англию,Промес наоборот никуда не уедит,после игры с севильей играет бездарно,Каррера не решился его на Педро Рошу поменять во втором тайме и зря.ну не умеют Спартаковцы играть на удержание счёта,пора уже им вдолбить,что нужно забивать ещё и ещё!ростов после 120ти минут в кубке России тоже устал.и кто принёс нам угловой?конечно наш Димон!Комбаров в том моменте мог в аут выбить и на мече был первый...посмотрим что будет с севильей.вперёд Спартак!!!
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100