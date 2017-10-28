«Спартак» упустил победу над «Ростовом»

«Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 15-го тура чемпионата России.
Ростов-на-Дону, стадион «Олимп-2»
«Ростов» - «Спартак» 2:2 (1:2)
Голы: Ионов 20, Вилюш 90 - Фернандо 31, Глушаков 34.
«Ростов»: Песьяков, Ингасон, Вилюш, Устинов (Шомуродов 75), Макеев, Думбия (Байрамян 63), Гацкан, Маер, Ионов, Паршивлюк, Бухаров.
Главный тренер: Леонид Кучук.
«Спартак»: Селихов, Джикия, Таски, Петкович, Дмитрий Комбаров, Глушаков, Фернандо, Попов, Бакаев, Промес, Луис Адриано (Мельгарехо 46).
Главный тренер: Массимо Каррера.
Предупреждения: Таски 65, Бухаров 76.
Судья: Роман Галимов.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Когда они играли в двухэтажный автобус - я молчал..
Но, когда они из него забили, я просто орал от злости.. Дважды!!! Что за б...
Когда они играли в двухэтажный автобус - я молчал..
Но, когда они из него забили, я просто орал от злости.. Дважды!!! Что за б...