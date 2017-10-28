Перед матчем «Зенит» - «Локомотив» на арене «Санкт-Петербург» откроется парк развлечений

В преддверии матча 15-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Локомотивом» на пятом этаже стадиона «Санкт-Петербург» откроется парк развлечений.
В программе — игровой автомат Peak Fighter, площадка для игры в снукбол (комбинация бильярда и футбола) от «Ollis Club» и киберфутбольная зона.
Начиная с 13:30 сыграть в FIFA 18, лицом которой является Криштиану Роналду, сможет каждый желающий, а в 14:30 начнется выставочный матч между киберспортсменами Петербурга и Москвы — Богдан Астанин встретится с Робертом «Уфенком» Фахретдиновым.
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А на Крестовском
Бомбил слегка
Некто Грозовский
А на Крестовском
Бомбил слегка
Некто Грозовский
Песня про распил-арену- здесь уже, как троллинг.
Песня про распил-арену- здесь уже, как троллинг.
А патом на огороде будет цирк!
А патом на огороде будет цирк!