«Химки» на домашнем поле обыграли «Кубань»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Как долго «Локомотив» продержится на первом месте в РФПЛ?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Россия. ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 1:0 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм
17:00 8’ Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал 0:0 Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити
17:00 9’ Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 0:0 Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд
17:00 9’ Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 0:0 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 14 тур
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест
Германия. Бундеслига 2017/2018, 10 тур
16:30 38’ Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 0:0 Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург
16:30 39’ Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 0:1 Логотип футбольный клуб КельнКельн
16:30 39’ Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96 1:1 Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг
Испания. Примера 2017/2018, 10 тур
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона
Италия. Серия А 2017/2018, 11 тур
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб БолоньяБолонья
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 15 тур
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М
Россия. ФНЛ 2017/2018, 20 тур
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХимкиХимки 2:1 Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань
Франция. Лига 1 2017/2018, 11 тур
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БордоБордо -:- Логотип футбольный клуб МонакоМонако
  • Главные новости
  • Все новости
16:23
Марсьяль принес «Манчестер Юнайтед» три очка в матче с «Тоттенхэмом»103
14:21
Манчини: «Я бы хотел возглавить сборную Италии до того, как мне исполнится 70»16
12:42
Бубнов: «Положение ЦСКА - это не какой-то внезапный кризис, а объективная реальность»100
11:41
СМИ: «Моуриньо звонил Пересу, чтобы сообщить, что МЮ отказался от идеи приобретения Бэйла»20
11:03
«Бавария» может сегодня обновить клубный рекорд11
17:10
Моуриньо: «„Манчестер Юнайтед“ заслужил победу»0
17:02
Габулов: «Матч с ЦСКА был равным»0
16:42
Мачин: «За „Жирону“ болеют цивилизованные люди. „Реалу“ незачем беспокоиться»4
16:29
Правительство Испании уволило сестру Гвардиолы10
16:17
Джампаоло: «„Кьево“ - сильный противник, с ними тяжело играть»0
16:07
«Молодежка» «Зенита» отправила 5 мячей в ворота «Локомотива»13
15:55
Игроки «Амкара» поздравили Гаджиева с днем рождения4
15:45
Михайлович: «Цель „Торино“ - борьба за еврокубковые места»1
15:43
Хисай: «Сане — очень сильный игрок, но я уже понял, как его остановить»0
15:30
Пирес не считает Неймара самым важным игроком для ПСЖ5
15:24
Вермален не покинет «Барселону» до конца сезона3
15:16
Зидан: «Новостей от Ла Лиги никаких, так что „Реал“ едет в Жирону»2
15:12
Балаге: «Бэйл останется в „Реале“»3
15:04
Амброзини: «В матче с „Ювентусом“ „Милан“ может перевернуть сезон»3
14:59
Бербатов: «Не хотел учить новый язык, поэтому не переехал в Италию»3
14:53
Моуриньо изъявил желание однажды возглавить сборную7
14:43
Бенитес: «Это может быть тот самый год, когда „Наполи“ возьмет Скудетто»3
14:39
Фернандес тренируется по индивидуальной программе4
14:32
Аршавин помог «Кайрату» обыграть «Астану» и вернуться в чемпионскую гонку15
14:32
Нигматуллин: «„Спартак“ победит „Ростов“ со счётом 2:1»6

«Химки» на домашнем поле обыграли «Кубань»

сегодня, 16:56
ХимкиХимки2 : 1КубаньКубаньМатч завершен

«Химки» на домашнем поле обыграли «Кубань». Ранее президент ФНЛ Игорь Ефремов прокомментировал ситуацию с финансовыми проблемами «Химок».

Химки. Стадион «Новые Химки»​ 

«Химки» – «Кубань» – 2:1 (0:0)
Голы: Тюнин 62, Кузьмичев 68, Гогниев 81.

«Химки»: Исупов, Заика, Малания, Шумских, Лисинков, Мостовой (Алиев 68), Тюнин, Яковлев (Горячев 82), Талалай, Радченко (Пичугин 61), Кузьмичев.
Главный тренер: Александр Ирхин.

«Кубань»: Дюпин, Клещенко, Смирнов, Марков (Нурисов 85), Бугаев, Гапон, Байрыев (Маляров 68), Гай, Коновалов, Лобкарев, Гогниев.
Главный тренер: Игорь Осинькин.

Предупреждения: Бугаев 79.

Судья: Дмитрий Фролов.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100