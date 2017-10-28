«Химки» на домашнем поле обыграли «Кубань». Ранее президент ФНЛ Игорь Ефремов прокомментировал ситуацию с финансовыми проблемами «Химок».
Химки. Стадион «Новые Химки»
«Химки» – «Кубань» – 2:1 (0:0)
Голы: Тюнин 62, Кузьмичев 68, Гогниев 81.
«Химки»: Исупов, Заика, Малания, Шумских, Лисинков, Мостовой (Алиев 68), Тюнин, Яковлев (Горячев 82), Талалай, Радченко (Пичугин 61), Кузьмичев.
Главный тренер: Александр Ирхин.
«Кубань»: Дюпин, Клещенко, Смирнов, Марков (Нурисов 85), Бугаев, Гапон, Байрыев (Маляров 68), Гай, Коновалов, Лобкарев, Гогниев.
Главный тренер: Игорь Осинькин.
Предупреждения: Бугаев 79.
Судья: Дмитрий Фролов.
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