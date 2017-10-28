«Молодежка» «Зенита» отправила 5 мячей в ворота «Локомотива»

Молодежная команда «Зенита» разгромила сверстников из «Локомотива». Матч 15-го тура молодежного первенства закончился со счетом 5:1.
В составе питерцев голами отметились Кирилл Макеев, Егор Денисов и Иван Тарасов, а Руслан Казанков забил дважды. Кирилл Алоян отправил мяч в свои ворота.
Взрослые составы команд сыграют между собой 29 октября в 16:30 по московскому времени. На матче ожидается до 2.5 тысяч болельщиков «Локомотива».
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Локо в последний раз выигрывал в Питере когда ещё и письменности не было.....эта легенда передаётся из уст в уста....потому и неправда )))
Локо в последний раз выигрывал в Питере когда ещё и письменности не было.....эта легенда передаётся из уст в уста....потому и неправда )))
Всем посетившим Питер гостям из столицы отгружать одинаковое количество мячей.......
Всем посетившим Питер гостям из столицы отгружать одинаковое количество мячей.......
А остальные? Лучше же накупить легионеров,пусть зарплату получают вместо русских...вот так и уходят деньги из страны! Не пойму только,чем эти легионеры лучше то...
А остальные? Лучше же накупить легионеров,пусть зарплату получают вместо русских...вот так и уходят деньги из страны! Не пойму только,чем эти легионеры лучше то...
Зеркало по молодежке работает лишь в 30%,бук стата
Зеркало по молодежке работает лишь в 30%,бук стата
Молодежь должна знать традиции и следовать им)
Молодежь должна знать традиции и следовать им)