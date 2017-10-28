«Молодежка» «Зенита» отправила 5 мячей в ворота «Локомотива»

Молодежная команда «Зенита» разгромила сверстников из «Локомотива». Матч 15-го тура молодежного первенства закончился со счетом 5:1.

В составе питерцев голами отметились Кирилл Макеев, Егор Денисов и Иван Тарасов, а Руслан Казанков забил дважды. Кирилл Алоян отправил мяч в свои ворота.

Взрослые составы команд сыграют между собой 29 октября в 16:30 по московскому времени. На матче ожидается до 2.5 тысяч болельщиков «Локомотива».

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