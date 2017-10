Иммобиле стал первым игроком 21-го века, забившим 14 голов в 11 первых турах Серии А

Продолжается поединок 11-го тура Серии А между «Беневенто» и «Лацио». Нападающий римлян Чиро Иммобиле отметился забитым мячом на 13-й минуте встречи и укрепил лидерские позиции в списке голеадоров итальянского чемпионата с 14 голами в активе.

Таким образом, Иммобиле стал первым футболистом 21-го века, которому удалось забить 14 голов в первых 11 турах Серии А.

Ciro Immobile becomes the first Serie A player this century to score 14 goals in the first 11 matches 🙌 pic.twitter.com/S39kxUsBMT