Руководство «Милана» по-прежнему верит в Монтеллу

Сразу несколько итальянских источников утверждают, что владельцы «Милана» сохраняют веру в наставника Винченцо Монтеллу, несмотря на очередное поражение — в этот раз от «Ювентуса» в 11-м туре Серии А.

Монтелла, генеральный директор «россонери» Марко Фассоне и спортивный директор Массимилиано Мирабелли провели встречу, на которой обсудили дальнейший вектор развития команды, но Винченцо занял непоколебимую роль в их планах.

За 11 туров итальянского чемпионата «Милан» проиграл пять матчей, а в последних шести встречах заработал только одно очко.

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