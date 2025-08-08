Михаил Кержаков объяснил, почему решил продлить контракт с «Зенитом»

Голкипер «Зенита» рассказал о том, почему решил продолжить карьеру.

Предложение клуба продлить контракт было довольно неожиданным. Всё же предпосылок к этому вроде бы не было. Более того, мне казалось, что пора думать в сторону тренерской работы. Но тут последовал звонок от председателя правления «Зенита» Александра Медведева. Согласился фактически сразу. Другое дело, что на следующий день были мысли, а правильно ли я поступил. В первую очередь они касались моего состояния, выдержит ли сейчас организм высокие нагрузки.