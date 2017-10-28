«Рома» в третий раз подряд победила с минимальным счётом, обыграна «Болонья»

В поединке 11-го тура Серии А «Рома» в родных стенах одолела «Болонью».
Рим, стадион «Олимпико»
«Рома» – «Болонья» – 1:0 (1:0)
Гол: Эль-Шаарави 33
«Рома»: Алиссон, Жуан, Фасио, Перес (Морено 70), Пеллегрини, Флоренци, Стротман, Де Росси, Эль-Шаарави (Жерсон 83), Дефрель (Перотти 59), Джеко
Главный тренер: Эусебио Ди Франческо.
«Болонья»: Да Кошта, Гонсалес, Масина, Крафт, Хеландер, Надь (Фаллетти 57), Пульгар, Верди, Поли (Донса 81), Ди Франческо, Петкович (Дестро 85).
Главный тренер: Роберто Донадони.
Предупреждения: Поли 48, Пульгар 50, Петкович 69, Де Росси 71, Хеландер 72.
Судья: Микаэль Фаббри.
В другом матче тура «Ювентус» переиграл «Милан».
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