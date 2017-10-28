Месси принес победу «Барселоне» над «Атлетиком»

«Барселона» одержала выездную победу над «Атлетиком» в матче 10-го тура чемпионата Испании.
Бильбао, стадион «Сан-Мамес»
«Атлетик» - «Барселона» 0:2 (0:1)
Голы: Месси 36, Паулиньо 90+2.
«Атлетик»: Аррисабалага, Нуньес, Лапорт, Иньиго Лекуэ, Боведа, Сан Хосе (Беньят 68), Кордоба, Итурраспе, Рауль Гарсия, Иньяки Уильямс (Сусаета 83), Адурис.
Главный тренер: Хосе Анхель Сиганда.
«Барселона»: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Паулиньо, Серхи Роберто, Андре Гомеш (Семеду 83), Бускетс, Ракитич, Суарес, Месси.
Главный тренер: Эрнесто Вальверде.
Предупреждения: Итурраспе 41, Бускетс 47, Пике 63, Паулиньо 75, Умтити 81.
Судья: Хуан Мунуэра.
Ранее мадридский «Атлетико» и «Вильярреал» поделили очки на «Ванда Метрополитано».
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Всех в победой !
П.С. Тер Штеген просто красавчик!
Всех в победой !
П.С. Тер Штеген просто красавчик!
Месси еще раз доказал,что лучший игрок мира на сегодня.
Роналду 1 гол в сезоне,Месси 12 голов.
Догоняй португалец.)
Месси еще раз доказал,что лучший игрок мира на сегодня.
Роналду 1 гол в сезоне,Месси 12 голов.
Догоняй португалец.)