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Месси принес победу «Барселоне» над «Атлетиком»

вчера, 23:34
АтлетикАтлетик0 : 2БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» одержала выездную победу над «Атлетиком» в матче 10-го тура чемпионата Испании.

Бильбао, стадион «Сан-Мамес»

«Атлетик» - «Барселона» 0:2 (0:1)
Голы: Месси 36, Паулиньо 90+2.

«Атлетик»: Аррисабалага, Нуньес, Лапорт, Иньиго Лекуэ, Боведа, Сан Хосе (Беньят 68), Кордоба, Итурраспе, Рауль Гарсия, Иньяки Уильямс (Сусаета 83), Адурис.
Главный тренер: Хосе Анхель Сиганда.

«Барселона»: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Паулиньо, Серхи Роберто, Андре Гомеш (Семеду 83), Бускетс, Ракитич, Суарес, Месси.
Главный тренер: Эрнесто Вальверде.

Предупреждения: Итурраспе 41, Бускетс 47, Пике 63, Паулиньо 75, Умтити 81.

Судья: Хуан Мунуэра.

Ранее мадридский «Атлетико» и «Вильярреал» поделили очки на «Ванда Метрополитано».

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Все комментарии
Пластун ответил RedDevil88
сегодня в 00:35
RedDevil88:
просто в АПЛ в разы больше денег крутится, чем в любом другом чемпионате!!!ну может кроме китая разже что)
Скорее всего отмыв идёт денег. Разница по времени огромная на трансляции. Не думаю, что ночью или под утро те кто платит смотрят в прямом эфире. Ну и фейр плей там не работает. Такие траты без продаж игроков идут, что только диву даешься
бoсх ответил RedDevil88
сегодня в 00:34
датчанин и оранж не дадут соврать!)
RedDevil88 ответил бoсх
сегодня в 00:32
бoсх:
судя по нарезке это тер штеген принес победу)
когда вратарь приносит победу это МЮ знакомо)
Пластун ответил бoсх
сегодня в 00:32
бoсх:
судя по нарезке это тер штеген принес победу)
Скала!
ПЕНАЛЬТИСТКA
сегодня в 00:31
Завтра я пента-трику Жироне вколочу , с пенальти три, и два замкну в пустые! Халва мадрит!
RedDevil88 ответил Пластун
сегодня в 00:31
Пластун:
Юве хотел с правом выкупа в аренду. А вот ТХ сразу деньги давал. И зимой тоже вроде как сразу. Не могу понять почему его не продали((((( Можно было договориться с ТХ, гомеш+доплата и Эриксена взять и ещё Турана в сделку включить. Он и так даже в запас не попадает..
просто в АПЛ в разы больше денег крутится, чем в любом другом чемпионате!!!ну может кроме китая разже что)
Пластун ответил Johnes
сегодня в 00:30
Johnes:
Знаешь, у них там свои игры в поднебесье. Многое нам, простым болельщикам, не дано понять. А Эриксен, кстати, многие отмечают, отлично бы вписался в конструкцию команды. Что он сегодня вытворял, под проливным дождем в Манчестере, не смотря на проигрыш.
Я вообще не понимаю почему руководство не усиливает центр. Молодые на вырост это хорошо. Но кто явный цпз? Рафинья только из молодых. Дениска это скорее фланговое нападение. Иньеста уже сдал, Ракитич трудяга и не более, Гомеш полено, Турана нет даже в запасе, Паулиньо не молод. И всё. Роберто на фланге колесит, да и мяч далеко от себя отпускает и потом его догоняет и тем теряет время.
бoсх
сегодня в 00:27
судя по нарезке это тер штеген принес победу)
Замыкатель намбер уане ответил Apsny
сегодня в 00:27
Apsny:
Ну у тебя и раздвоение).
Артуру привет передавать? Что ты ему хочешь сказать?
Johnes ответил Пластун
сегодня в 00:26
Пластун:
Ну сегодня он отлично в штрафной играл, появились обводки. Ему надо кисту вырезать на колене, а ему не дают время. Надо на товарняках сборных его на операцию отправить. Она явно мешает ему лететь.
Может быть, может быть..
зигзаг
сегодня в 00:26
Дух тики-таки до сих пор в Барселоне. Как только начали с 25 минуты раскатывать соперника так и игра пошла и комбинация голевая получилась.
Johnes ответил Пластун
сегодня в 00:25
Пластун:
Юве хотел с правом выкупа в аренду. А вот ТХ сразу деньги давал. И зимой тоже вроде как сразу. Не могу понять почему его не продали((((( Можно было договориться с ТХ, гомеш+доплата и Эриксена взять и ещё Турана в сделку включить. Он и так даже в запас не попадает..
Знаешь, у них там свои игры в поднебесье. Многое нам, простым болельщикам, не дано понять. А Эриксен, кстати, многие отмечают, отлично бы вписался в конструкцию команды. Что он сегодня вытворял, под проливным дождем в Манчестере, не смотря на проигрыш.
Пластун ответил Johnes
сегодня в 00:25
Johnes:
А мне не понравился совсем. Очевидно, дело в психологии. Что-то происходит с ним.
Ну сегодня он отлично в штрафной играл, появились обводки. Ему надо кисту вырезать на колене, а ему не дают время. Надо на товарняках сборных его на операцию отправить. Она явно мешает ему лететь.
Кемерюпинск
сегодня в 00:23
Горит у меня,горит,помогите потушить((((
Пластун ответил Johnes
сегодня в 00:23
Johnes:
А вообще, сегодня все сыграли из рук вон плохо, кроме Штегена. Вот уж истинный патриот Каталонии.
Месси нормально отыграл, Суарес старался. Умтити тоже нормально. Остальные так себе. Не будь гомеша и Альбы фланг не гулял бы так.
Johnes ответил Пластун
сегодня в 00:22
Пластун:
Суарес сегодня хорошо сыграл. Надо подтянуть цпз при встречи противника в центре поля, соперники стали проходить центр легко. Да и подборы у своих ворот желают лучшего.
А мне не понравился совсем. Очевидно, дело в психологии. Что-то происходит с ним.
Пластун ответил Johnes
сегодня в 00:22
Johnes:
Я слышал, что вроде в Ювентус. Еще в августе накануне закрытия трансферного окна была тема аренды, но каталонские босы заартачились. Все болелы ,я в их числе, облегченно тогда вздохнули и заочно попрощались было с ним, но...
Юве хотел с правом выкупа в аренду. А вот ТХ сразу деньги давал. И зимой тоже вроде как сразу. Не могу понять почему его не продали((((( Можно было договориться с ТХ, гомеш+доплата и Эриксена взять и ещё Турана в сделку включить. Он и так даже в запас не попадает..
Кемеровская семечка ответил Невеста из Краснодара
сегодня в 00:21
Невеста из Краснодара:
я тоже в краснодаре так хожу и мой друган в кемерово, я люблю семечки грызть
молодец, и я такая, лгбт- сила! сливочной породы сила!
Johnes
сегодня в 00:21
А вообще, сегодня все сыграли из рук вон плохо, кроме Штегена. Вот уж истинный патриот Каталонии.
Пластун
сегодня в 00:20
Суарес сегодня хорошо сыграл. Надо подтянуть цпз при встречи противника в центре поля, соперники стали проходить центр легко. Да и подборы у своих ворот желают лучшего.
Невеста из Краснодара ответил visca el barça visca catalunya
сегодня в 00:19
я тоже в краснодаре так хожу и мой друган в кемерово, я люблю семечки грызть
Johnes ответил Пластун
сегодня в 00:18
Пластун:
Да он вообще косячник. Не понимаю почему его не продадут в ТХ? Ведь те горят желанием его купить!))))) Скорости нет, техники обработки мяча в движении нет, видения поля нет, да ещё и боится обострить игру.
Я слышал, что вроде в Ювентус. Еще в августе накануне закрытия трансферного окна была тема аренды, но каталонские босы заартачились. Все болелы ,я в их числе, облегченно тогда вздохнули и заочно попрощались было с ним, но...
Пластун
сегодня в 00:17
Тер Штеген конечно превращается в монстра! Появилась уверенность. Думаю если он сыграет основного на ЧМ то вообще станет лучшим. А вот Браво жалко. Мог и в Барсе на подмене сидеть.
Невеста из Краснодара ответил Барсeножeчница
сегодня в 00:16
Барсeножeчница:
Что то Жмени не видать где же эта наша ..ть?
я тут, ко ко
Пластун ответил Johnes
сегодня в 00:14
Johnes:
"Гомес креативил" - это очень интересная точка зрения. Имел много ошибок во тором тайме, не использовал голевой момент в штрафной соперника, ошибся на левом фланге ближе к центральной линии, после чего соперник имел шанс забить. Вместе с Пике упустил соперника после углового на втором этаже. Он очень медлительный, складывается ощущение, что он усыпляет партнеров. Да, Денису нужно давать шанс. Команда играла бы действительно креативнее.
Да он вообще косячник. Не понимаю почему его не продадут в ТХ? Ведь те горят желанием его купить!))))) Скорости нет, техники обработки мяча в движении нет, видения поля нет, да ещё и боится обострить игру.
Пластун ответил RedDevil88
сегодня в 00:12
RedDevil88:
тайсончик???
да. с авой Тайсона.
Johnes
сегодня в 00:12
"Гомес креативил" - это очень интересная точка зрения. Имел много ошибок во тором тайме, не использовал голевой момент в штрафной соперника, ошибся на левом фланге ближе к центральной линии, после чего соперник имел шанс забить. Вместе с Пике упустил соперника после углового на втором этаже. Он очень медлительный, складывается ощущение, что он усыпляет партнеров. Да, Денису нужно давать шанс. Команда играла бы действительно креативнее.
RedDevil88 ответил Пластун
сегодня в 00:12
Пластун:
ну из ваших тоже не мало. один тайсончик чего стоит
тайсончик???
Пластун ответил da da da
сегодня в 00:12
da da da:
Вальверде теперь без сомнений топовый тренер.
Пока гомеш в составе не могу назвать его топовым. Второй сезон косячит не по детски. Это видят все.
Пластун ответил RedDevil88
сегодня в 00:11
RedDevil88:
тоже глорша))) сразу оскорблять...в барсе большинство таких......как и в реале....разницы между вами нет!!!!!!
ну из ваших тоже не мало. один тайсончик чего стоит
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