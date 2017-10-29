В Англии удалили вратаря, который справил нужду на футбольном поле

В матче шестого по значимости английского дивизиона встречались «Салфорд Сити» и «Брэдфорт Парк Авеню». В какой-то момент вратарь «Салфорда» Максим Крокомб не выдержал и помочился прямо на футбольном поле. Арбитр встречи посчитал случившееся неспортивным поведением и показал вратарю красную карточку.
«Приношу искренние извинения за этот инцидент. Я оказался в неловкой ситуации, но не хотел никого обидеть», - позже отметил Крокомб.
Ранее похожий эпизод случился в матче итальянской Серии D.
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https://www.youtube.com/watch?v=ha5qHGNTBRc
Прилег - вынул шланг - отлил - встал как ни в чем не бывало...
( у самого такое было в далекой молодости... )
Прилег - вынул шланг - отлил - встал как ни в чем не бывало...
( у самого такое было в далекой молодости... )
Настоящий англичанин.)
Настоящий англичанин.)