В Англии удалили вратаря, который справил нужду на футбольном поле

В матче шестого по значимости английского дивизиона встречались «Салфорд Сити» и «Брэдфорт Парк Авеню». В какой-то момент вратарь «Салфорда» Максим Крокомб не выдержал и помочился прямо на футбольном поле. Арбитр встречи посчитал случившееся неспортивным поведением и показал вратарю красную карточку.

«Приношу искренние извинения за этот инцидент. Я оказался в неловкой ситуации, но не хотел никого обидеть», - позже отметил Крокомб.

Ранее похожий эпизод случился в матче итальянской Серии D.

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