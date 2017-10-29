«Манчестер Сити» готов сделать Де Брюйне самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба

«Манчестер Сити» продолжает переговоры со своим полузащитником Кевином Де Брюйне по новому контракту.

По слухам, «горожане» готовы сделать бельгийца самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба, предложив ему 250 тысяч фунтов в неделю. Это больше чем у Серхио Агуэро и Давида Сильвы, хотя текущее соглашение Де Брюйне рассчитано еще на 3 года.

Переговоры не должны слишком затянуться, чтобы Де Брюйне после этого смог спокойно сконцентрироваться на игре за «горожан», которые участвуют в четырех турнирах.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте