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Сумма отступных в контракте Мертенса составляет 28 млн евро

сегодня, 12:37

Как сообщает итальянская пресса, сумма отступных за нападающего «Наполи» Дриса Мертенса составляет всего 28 миллионов евро. Столь низкая сумма отступных может послужить поводом для выкупа контракта более обеспеченными клубами, которые заинтересуются возможностью приобретения 30-летнего игрока. Действующий договор футболиста рассчитан до 2020 года, и если «Наполи» захочет удержать Мертенса, то клубу придется предложить новое соглашение на более выгодных условиях. 

Ранее Дрис Мертенс прокомментировал его сравнения с Диего Марадоной

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