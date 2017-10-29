Гулам договорился с «Наполи» о продлении контракта на 4 года

До последнего времени будущее защитника Фаузи Гулама в «Наполи» оставалось под вопросом. Однако, по информации итальянских источников, 26-летний футболист уже договорился с неаполитанским клубом о пролонгировании сотрудничества на четыре года.

Нынешнее соглашение сторон истекает летом 2018 года. По слухам, игрок может перейти в «Ювентус», «Манчестер Сити», «Челси» или «Ливерпуль».

По новому контракту Гулам будет получать порядка 3 млн евро за сезон без учета бонусов. Кроме того, соглашение предусматривает возможность продления сотрудничества еще на один год.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте