Черчесов может вызвать Денисова в сборную России

Сегодня станет известен состав сборной России на товарищеские матчи с Аргентиной и Испанией. По информации источника, есть вероятность, что под знамена национальной команды будет вызван полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов.

Напомним, что 7 апреля 2015 года Денисов, выступавший за «Динамо», был отстранен от работы с основным составом. Соответствующее решение было принято в связи «с вмешательством в работу главного тренера команды Станислава Черчесова», который ныне возглавляет сборную.

Последний матч 33-летнего футболиста в составе национальной сборной датирован 5 июня 2016 года.

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