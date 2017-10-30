Черчесов может вызвать Денисова в сборную России

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Примера
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БернлиБернли -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл
Испания. Примера 2017/2018, 10 тур
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво
Италия. Серия А 2017/2018, 11 тур
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 15 тур
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб УфаУфа -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат -:- Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи
  • Главные новости
  • Все новости
12:20
Уткин: «Если выпилить из фанеры силуэт Спаллетти, он будет тренировать лучше Манчини»62
11:10
Тебас: «ПСЖ не должен допускаться к еврокубкам»31
10:52
ФИФА может заменить товарищеские матчи сборных Мировой лигой18
10:17
ЦСКА отправился в Базель вместе с Дзагоевым51
09:03
Неймар жалеет об уходе из «Барселоны»64
14:25
Иньеста не сыграет с «Олимпиакосом» и «Севильей»3
14:06
«Зенит» и «Локо» узнали арбитров на свои матчи Лиги Европы4
13:51
«Вердер» уволил главного тренера5
13:41
«Севилью» и «Спартак» рассудят португальцы16
13:33
«Интер» намерен арендовать Рамиреса3
13:21
Николаев: «По составу „Зенит“ намного опережает всех своих конкурентов»14
12:33
Жамалетдинов: «После гола „Бенфике“ эмоции зашкаливали»15
12:09
Левандовски не сыграет с «Селтиком»2
11:59
Мората: «Я испытал огромное разочарование, когда пришлось вернуться в „Реал“»24
11:49
Рибери: «Хайнкес сплотил игроков „Баварии“»8
11:38
Озил: «Надеюсь, Ляказетт достигнет успехов Бензема»2
11:24
В игре Football Manager 2018 футболисты смогут совершать каминг-аут43
10:39
Тосун - главная цель «Кристал Пэлас» на зимнее трансферное окно3
10:29
Михалик: «„Локомотиву“ нельзя расслабляться после такой великой победы»19
09:41
Венгер не сомневается в самоотдаче Санчеса в матчах за «Арсенал»6
09:28
Почеттино: «Кейн чувствует, что сможет сыграть с „Реалом“»7
09:18
Майкл Кин был госпитализирован из-за инфекции на ноге2
08:54
Смолов вышел на второе место по системе «гол+пас» в истории «Краснодара» 8
08:49
Витиньо: «Мы обыграли на выезде „Бенфику“, почему бы не повторить то же самое в Базеле?»59
08:29
Моуриньо понятия не имеет, когда в строй вернется Погба8

Черчесов может вызвать Денисова в сборную России

сегодня, 13:11

Сегодня станет известен состав сборной России на товарищеские матчи с Аргентиной и Испанией. По информации источника, есть вероятность, что под знамена национальной команды будет вызван полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов

Напомним, что 7 апреля 2015 года Денисов, выступавший за «Динамо», был отстранен от работы с основным составом. Соответствующее решение было принято в связи «с вмешательством в работу главного тренера команды Станислава Черчесова», который ныне возглавляет сборную. 

Последний матч 33-летнего футболиста в составе национальной сборной датирован 5 июня 2016 года.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Vadik
сегодня в 14:37
Давно пора
вячеслав остапенко
сегодня в 14:37
Я думаю что решение пригласить Денисова играть за сборную Россию правильное
Дмитрий Аександров
сегодня в 14:18
А Черчесов знает об этом?
Остапчук 67
сегодня в 14:16
Не нужен он в сборной России.
Брулин
сегодня в 14:07
Выкидыши лимита пока что удручают - ни мысли ни желания не видно.

Так что воскрешение пенсионеров может и спасти задницу осетина от всенародного гнева летом 2018 года, хуже уже не будет.
Alex-96
сегодня в 14:01
Правильно пусть усатый вызывает , а то Денисов ему в грызло даст.
Майкл59ru ответил IK87
сегодня в 13:54
IK87:
Усатый где не работал, практически в каждом клубе были конфликты с лидерами. А ведь именно одна из первостепенных задач тренера выступать в роли психолога и создавать хороший микроклимат внутри коллектива. В спартаке: конфликт с Титовым В амкаре: конфликт с Пеевым В динамо: конфликт с Денисовым В тереке: конфликт с Маурисио
Ну несмотря на это он уже второй год возглавляет нашу чудо-сборную и менять его точно пока никто не собирается.
drug01
сегодня в 13:51
Пора забыть все старое впереди общая цель!
IK87 ответил Майкл59ru
сегодня в 13:39
Майкл59ru:
Надолго ли он его вызовет ? До первого конфликта,т.е. будет заменён и выдворен из сборной уже на 1-ой минуте ближайшего матча )
Усатый где не работал, практически в каждом клубе были конфликты с лидерами. А ведь именно одна из первостепенных задач тренера выступать в роли психолога и создавать хороший микроклимат внутри коллектива.

В спартаке: конфликт с Титовым
В амкаре: конфликт с Пеевым
В динамо: конфликт с Денисовым
В тереке: конфликт с Маурисио
Адвокат 76
сегодня в 13:38
Денисов этот вызов заслужил!!!
Владимир_Спартак ответил benderivan
сегодня в 13:36
Согласен. Пишу с. Смартфон, иногда глючит.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:35
КОГДА ДЗЮБУ ВЫЗОВУТ ?
ЧИСТО ШУТКИ ШУТИТЬ, ПОДДЕРЖИВАТЬ АТМОСФЭРУ )))
benderivan ответил Владимир_Спартак
сегодня в 13:34
Владимир_Спартак:
Это будет усиление. И обиды свои нужно спрятать до конца ЧМ.за
уселение от слово село?
Борисыч1
сегодня в 13:33
Сомнительно, чтобы Черчес взялся за ум.
Майкл59ru
сегодня в 13:33
Надолго ли он его вызовет ? До первого конфликта,т.е. будет заменён и выдворен из сборной уже на 1-ой минуте ближайшего матча )
Maeak
сегодня в 13:32
Несмотря всю сложность ситуации с футболом сборной ,я считаю ,что можно достойно выступить с теми игроками ,которые есть на данный момент. Был бы тренер! Можно собрать хорошую сборную,не лучшую ,но хорошую,за которую не будет стыдно. А кто возьмется ? Кому это надо?
Владимир_Спартак
сегодня в 13:31
Это будет усиление. И обиды свои нужно спрятать до конца ЧМ.за
andromend
сегодня в 13:29
Денисов хорош,но зная упертость Стаса, это вряд ли.
Serge Boykov
сегодня в 13:28
Хорошо играет за Локомотив,всё объективно,он просто не мог Денисова не вызвать! Тем более в опорной зоне у сборной традиционно беда! Надеемся что Денисов напоследок проявит себя с лучшей стороны и поможет сборной показать достойный результат.
Алсидес Гиджиев
сегодня в 13:23
Только бесплатно он не пойдёт
sir-5
сегодня в 13:19
Никогда не поверю,пока не увижу собственными глазами на поле в основе. Для проформы и отмазы-может.
Шмавон
сегодня в 13:18
давно пора
cska vperiod
сегодня в 13:17
Принесёт только пользу.
Морозовский
сегодня в 13:14
Игорёк принимает руководство сборной России!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100