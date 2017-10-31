Комбаров: «Вымораживает, когда критикуют дилетанты»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал как реагирует на критику.
«На критику стараюсь не обращать внимания. К конструктивной критике всегда прислушиваюсь. Но дилетантов мне слушать неинтересно. Хотя их критика до меня доходит. Критика Орлова? Это его личное мнение. Он имеет право его высказать. Тем более здесь нет никаких оскорблений. А вот когда переходят на личности, унижают достоинство, особенно если это дилетант, то такое просто вымораживает».
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Получали бы вы ка среднестатистический гражданин рф(и не так как это считают в верхушке - один получает миллион, другой 10 000, а в среднем все получают 30 т.р.) и слова б никто не сказал, а то распетушился.
Получали бы вы ка среднестатистический гражданин рф(и не так как это считают в верхушке - один получает миллион, другой 10 000, а в среднем все получают 30 т.р.) и слова б никто не сказал, а то распетушился.
Но если ты не можешь точно отдать передачу на 20 метров\э то правы даже дилетанты.
Научись критично относиться к своей игре, попроси помощи у Бубнова.
Но если ты не можешь точно отдать передачу на 20 метров\э то правы даже дилетанты.
Научись критично относиться к своей игре, попроси помощи у Бубнова.
Критика вполне соответствует затраченным на вас средствам.
Критика вполне соответствует затраченным на вас средствам.