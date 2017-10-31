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Комбаров: «Вымораживает, когда критикуют дилетанты»

сегодня, 14:09

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал как реагирует на критику. 

«На критику стараюсь не обращать внимания. К конструктивной критике всегда прислушиваюсь. Но дилетантов мне слушать неинтересно. Хотя их критика до меня доходит. Критика Орлова? Это его личное мнение. Он имеет право его высказать. Тем более здесь нет никаких оскорблений. А вот когда переходят на личности, унижают достоинство, особенно если это дилетант, то такое просто вымораживает».

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Все комментарии
Tepliz
сегодня в 14:45
Да тут и дилетант поймет уровень защитника Д. Комбарова. Надо на поле доказывать свою значимость.
GGGringOOO
сегодня в 14:38
Дат и чего на них внимание обращать тогда? Трендово хвалить- хвалят. Трендово опускать- опускают.
romarez ответил Василий 50
сегодня в 14:37
Василий 50:
В России люди разбираются в футболе, дилетантов среди них мало. Но если ты не можешь точно отдать передачу на 20 метров\э то правы даже дилетанты. Научись критично относиться к своей игре, попроси помощи у Бубнова.
Мне вот интересно, кем ты работаешь? И всегда ли у тебя получается отдать "передачу" хотя бы на 5 метров?
Don trambon
сегодня в 14:36
Ох ты ж какой нежный. Ради вот таких дилетантов, вы уроды должны играть и отрабатывать по полной свои многомиллионные контракты, а не радоваться одному удачному проходу с навесом раз в несколько матчей.

Получали бы вы ка среднестатистический гражданин рф(и не так как это считают в верхушке - один получает миллион, другой 10 000, а в среднем все получают 30 т.р.) и слова б никто не сказал, а то распетушился.
BP
сегодня в 14:26
Спокойствие и только спокойствие:)
Василий 50
сегодня в 14:22
В России люди разбираются в футболе, дилетантов среди них мало.
Но если ты не можешь точно отдать передачу на 20 метров\э то правы даже дилетанты.
Научись критично относиться к своей игре, попроси помощи у Бубнова.
cska1234
сегодня в 14:22
Вымораживает, когда редактор соккера меняет "А вот когда переходят на личности, унижают достоинство, особенно если это дилетант, то такое просто вымораживает»", на «Вымораживает, когда критикуют дилетанты» в названии поста. Нефиговая подмена слов то, на самом деле.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 14:19
ВОТ КОГДА БАТЯ КОМБАРОВЫХ ГОВОРИТ ЧТО ЕГО СЫНОВЬЯ НИКОГДА НЕ ПЕРЕЙДУТ В СПАРТАК, ГЛУШАКОВ ГОВОРИТ ЧТО ЕГО НЕНАВИДИТ, А ПОТОМ БЕГАЮТ В КБ ФОРМЕ С РОМБИКОМ НА ПУЗЕ - ВОТ ЭТО ДА, ВЫМОРАЖИВАЕТ !!!
dargo
сегодня в 14:19
всем молчать, когда говорит " профессионал"!!!!
spartak kursk
сегодня в 14:16
Вымораживает,когда клуб с большой историей,именуемый Спартак с бюджетом Курской области проигрывает любительскому Санкт-Галлену........
Критика вполне соответствует затраченным на вас средствам.
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