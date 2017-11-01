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Фарфан - лучший игрок «Локомотива» в октябре

вчера, 23:10

Атакующий полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан признан лучшим игроком московского клуба в октябре. За него проголосовали 6837 человек или 37,5 %. Именно перуанец был главным действующим лицом матча с «Зенитом» (3:0), где забил 2 гола и сделал результативную передачу.

Второе место занял Алексей Миранчук, набравший 4532 голоса или 24,8 %. Третий - вратарь Гильерме (4015 голосов или 24,8 %).

Всего в голосовании приняли участие 18229 человек.

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Алсидес Гиджиев
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