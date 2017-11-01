ЦСКА установил клубный рекорд, одержав 4 гостевые победы в ЛЧ подряд

ЦСКА ждет упорная борьба за попадание в плей-офф раунд Лиги чемпионов — важные очки команда потеряла дома. Зато в гостевых поединках «армейцы» установили рекорд клуба — одержали победу уже в четвертом матче подряд.

В квалификационных раундах московский коллектив обыграл на выезде АЕК (2:0) и «Янг Бойз» (1:0). В первом туре группового этапа Лиги чемпионов была повержена «Бенфика» (2:1), а 31 октября ЦСКА обыграл в гостях «Базель» (2:1).

Ранее «армейцам» удавалось провести лишь трехматчевую победную выездную серию в екрокубках — в 1992-м, 2008-м и 2010-м годах.

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