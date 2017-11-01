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ЦСКА установил клубный рекорд, одержав 4 гостевые победы в ЛЧ подряд

сегодня, 15:29
БазельБазель1 : 2ЦСКАЦСКАМатч завершен

ЦСКА ждет упорная борьба за попадание в плей-офф раунд Лиги чемпионов — важные очки команда потеряла дома. Зато в гостевых поединках «армейцы» установили рекорд клуба — одержали победу уже в четвертом матче подряд.

В квалификационных раундах московский коллектив обыграл на выезде АЕК (2:0) и «Янг Бойз» (1:0).  В первом туре группового этапа Лиги чемпионов была повержена «Бенфика» (2:1), а 31 октября ЦСКА обыграл в гостях «Базель» (2:1).

Ранее «армейцам» удавалось провести лишь трехматчевую победную выездную серию в екрокубках — в 1992-м, 2008-м и 2010-м годах.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
сегодня в 16:35
Пустячок, с приятно. Ждём продолжения с Бенфикой. Удачи ЦСКА и Спартаку сегодня.
SHMEL
сегодня в 16:28
Вот теперь нужно и дома продолжить поеждать.
Александр Северный
сегодня в 16:21
Достойный результат.
grafff
сегодня в 16:14
Главное Акинфеев марку держит
RDeanW ответил spartach n1
сегодня в 16:10
spartach n1:
Какой рекорд значительнее-4 случайные победы,или одиннадцать лет и 43 матча ?
причем видели мы эти победы) то швейцарец сам себе на 90+1 закинет, то судейка с пенделем поможет) эти матчи коней в лч стали как две капли воды похожи на победы в чемпионате россии)
RDeanW ответил Beekeeper
сегодня в 16:04
Beekeeper:
Ты видимо грамоте не обучен, написано что клубный рекорд, на выезде в еврокубках, отборочные же не как к еврокубкам не относятся....
а ты чему обучен, если даже не можешь заметить, что я писал по поводу коммента коника, а не обсуждал саму новость этой ветки?
spartach n1
сегодня в 16:02
Какой рекорд значительнее-4 случайные победы,или одиннадцать лет и 43 матча ?
Санчо Панса
сегодня в 16:01
Молодцы, армейцы! Прямо горд за красно-синих) России за ЦСКА точно не должно быть стыдно.
Beekeeper ответил Serge Boykov
сегодня в 15:59
Serge Boykov:
Есть же и положительные рекорды,а вы только Игоря тролите!)
    Сергеевич вернулся 1 ответил cska plus
    сегодня в 15:59
    cska plus:
    ЦСКА всегда первый!!!
    АЕК, Янг Бойз, Базель..). Соперники однако ого-ого)). Ну, как не отметить то столь "значимое" событие?!)
    spartach n1 ответил RDeanW
    сегодня в 15:59
    RDeanW:
    а где все кони прятались 60 минут до гола дзагоева?!
    Они только матчи Спартака смотрят,от своих воротит ))
    RDeanW ответил Beekeeper
    сегодня в 15:59
    Beekeeper:
    смотрели футбол, а не с троллями общались
    ок, а почему потом не смотрели, как вернблум забивал, а общались с троллями?
    Beekeeper ответил RDeanW
    сегодня в 15:58
    RDeanW:
    а где все кони прятались 60 минут до гола дзагоева?!
    смотрели футбол, а не с троллями общались
    Beekeeper ответил RDeanW
    сегодня в 15:57
    RDeanW:
    а они не знают, что достижения в отборочных раундах не суммируются с успехами в основной части турнира. для таких как он роналду с левандовски уже лучшие бомбардиры чемпионата мира 2018
      RDeanW ответил Штрафной_удар
      сегодня в 15:54
      Штрафной_удар:
      ну ну, а если вообще сыграть все три раунда квалификационных раундов, можно Реал обойти по кол-ву побед подряд
      а они не знают, что достижения в отборочных раундах не суммируются с успехами в основной части турнира. для таких как он роналду с левандовски уже лучшие бомбардиры чемпионата мира 2018
      spartach n1
      сегодня в 15:53
      По рекордам всегда будет первый !

      RDeanW ответил cska plus
      сегодня в 15:51
      cska plus:
      Я тебе сегодня вечером напомню ваши все рекорды, только я тя умоляю не прячься как вчера после 1:1.
      а где все кони прятались 60 минут до гола дзагоева?!
      ДАША Д
      сегодня в 15:50
      Только Игорь с рекорда никак соскочить не может.
      cska plus ответил Ruslan3132
      сегодня в 15:48
      Ruslan3132:
      Хана МЮ на Олд Траффорд )))
      Хана не хана, если МЮ победит Базель то выйдет с нами резервным составом, так что и за ничейку не грех зацепиться, а вообще всё зависит от настроя.
      Ruslan3132
      сегодня в 15:43
      Хана МЮ на Олд Траффорд )))
      cska plus ответил LOpp
      сегодня в 15:43
      LOpp:
      каждый день рекорды!
      Я тебе сегодня вечером напомню ваши все рекорды, только я тя умоляю не прячься как вчера после 1:1.
      Serge Boykov
      сегодня в 15:43
      Есть же и положительные рекорды,а вы только Игоря тролите!)
      cska plus
      сегодня в 15:41
      ЦСКА всегда первый!!!
      Штрафной_удар ответил Ерден
      сегодня в 15:39
      Ерден:
      Уже 6 побед в рамках одного розыгрыша ЛЧ ,еще одна и это будет абсолютный рекорд среди российских клубов
      ну ну, а если вообще сыграть все три раунда квалификационных раундов, можно Реал обойти по кол-ву побед подряд
      LOpp
      сегодня в 15:34
      каждый день рекорды!
      Ерден
      сегодня в 15:34
      Уже 6 побед в рамках одного розыгрыша ЛЧ ,еще одна и это будет абсолютный рекорд среди российских клубов
      Майкл59ru
      сегодня в 15:33
      Этот рекорд навеки останется незыблемым и непобедимым )
      ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
      сегодня в 15:32
      А О КЛУБНОМ РЕКОРДЕ ИГОРЯ БЫЛА НОВОСТЬ ?
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