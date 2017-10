Игрок «Пари Сен-Жермен» Лайвен Курзава в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Андерлехта» (5:0) отличился тремя забитыми мячами, тем самым став первым защитником в истории турнира, оформившим хет-трик.

3 - @layvinkurzawa is the first defender to score a hat-trick in the history of the Champions League. Shh. pic.twitter.com/F7YwfI3uR3