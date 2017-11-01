Акинфеев пропустил гол в 43-м матче основного этапа ЛЧ подряд

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев продлил антирекордную серию, пропустив гол уже в 43-м поединке основного этапа Лиги чемпионов подряд. Это произошло на 32-й минуте матча с «Базелем».
В последний раз российский вратарь отстоял «на ноль» 1 ноября 2006 года в Лондоне — тогда «армейцы» играли в матче группового этапа с «Арсеналом».
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Зачем было писать, что Головин на ровне с Марсиалем - лучший по обводкам в матче был и вообще один из лучших в нынешнем розыгрыше ЛЧ, про то, что Вернблум - лидер Лиги Чемпионов по количеству выигранных единоборств, Игорь на ровне с Пятовым лидирует по количеству сейвов.
Но зачем об этом всем писать, эти новости не соберут зрителей.
Зачем было писать, что Головин на ровне с Марсиалем - лучший по обводкам в матче был и вообще один из лучших в нынешнем розыгрыше ЛЧ, про то, что Вернблум - лидер Лиги Чемпионов по количеству выигранных единоборств, Игорь на ровне с Пятовым лидирует по количеству сейвов.
Но зачем об этом всем писать, эти новости не соберут зрителей.