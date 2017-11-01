Акинфеев пропустил гол в 43-м матче основного этапа ЛЧ подряд

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев продлил антирекордную серию, пропустив гол уже в 43-м поединке основного этапа Лиги чемпионов подряд. Это произошло на 32-й минуте матча с «Базелем».

В последний раз российский вратарь отстоял «на ноль» 1 ноября 2006 года в Лондоне — тогда «армейцы» играли в матче группового этапа с «Арсеналом».

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