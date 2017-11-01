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Акинфеев пропустил гол в 43-м матче основного этапа ЛЧ подряд

сегодня, 00:11
БазельБазель1 : 2ЦСКАЦСКАМатч завершен

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев продлил антирекордную серию, пропустив гол уже в 43-м поединке основного этапа Лиги чемпионов подряд. Это произошло на 32-й минуте матча с «Базелем»

В последний раз российский вратарь отстоял «на ноль» 1 ноября 2006 года в Лондоне — тогда «армейцы» играли в матче группового этапа с «Арсеналом».

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Все комментарии
Влад Богатырёв
сегодня в 01:26
Ну, раз пропустил в 43-х матчах, значит он в них играл.
А многие только мечтают сыграть в ЛЧ.
Великолепный ответил spartach n1
сегодня в 01:25
spartach n1:
Сорок три – ведь это мало Это только часть пути И поверь, еще все будет: Много счастья на пути Много радости, удачи, Много разного добра Сорок три – Это начало А желательно до ста !)
В России нет еще пока команды хуже всех выступающих в Европе!
спартак
сезон 2016/17
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
сезон 2013/14
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
сезон 2012/13
занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6
сезон 2011/12
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
сезон 2010/11
уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10
сезон 2008/09
не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
сезон 2007/08
не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
сезон 2006/07
вылетел от Сельты в кубке УЕФА
сезон 2003/04
Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке
сезон 2002/03
Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
spartach n1 ответил Красно Синий воин
сегодня в 01:24
Красно Синий воин:
Со статистикой не поспоришь - я тебе сочувствую Не поверишь, но это все о спартаке! • Сезон-2002/2003 – самый неудачный в истории выступлений клуба в Лиге чемпионов. 6 матчей в группе – 6 поражений с общим счётом 1:18; почти с таким же счётом «спартак» «выиграл» тогда соревнование по числу «горчичников» — 17:3. • Вообще самая длинная серия «спартака» без побед в Лиге Чемпионов длилась с 5 декабря 2000 года по 23 августа 2006 года и всего составила 20 матчей.
Ложись утро вечера мудрёней и пусть тебе 44-й приснится ))
Kuprin
сегодня в 01:22
ОООоо а вот и фобия вышла)

Красно Синий воин ответил spartach n1
сегодня в 01:22
spartach n1:
Со статистикой не поспоришь,как не крути
Со статистикой не поспоришь - я тебе сочувствую
Не поверишь, но это все о спартаке!

• Сезон-2002/2003 – самый неудачный в истории выступлений клуба в Лиге чемпионов. 6 матчей в группе – 6 поражений с общим счётом 1:18; почти с таким же счётом «спартак» «выиграл» тогда соревнование по числу «горчичников» — 17:3.

• Вообще самая длинная серия «спартака» без побед в Лиге Чемпионов длилась с 5 декабря 2000 года по 23 августа 2006 года и всего составила 20 матчей.
spartach n1 ответил Красно Синий воин
сегодня в 01:21
Красно Синий воин:
5 ноября 2002 года - унизительное поражение спартака от "Базеля". Два года - без единой победы в Лиге чемпионов. После поражения от "Базеля" без выигрышная серия "спартака" в Лиге чемпионов достигла 16 матчей. Это худший результат в истории турнира. https://www.youtube.com/watch?v=-KQBTNAWtm0
Я тебе сочувствую 43 три сухаря кумира,такое конечно очень обидно должно быть )
Красно Синий воин ответил spartach n1
сегодня в 01:19
spartach n1:
Со статистикой не поспоришь,как не крути
5 ноября 2002 года
- унизительное поражение спартака от "Базеля". Два года - без единой победы в Лиге чемпионов.

После поражения от "Базеля" без выигрышная серия "спартака" в Лиге чемпионов достигла 16 матчей. Это худший результат в истории турнира.
spartach n1
сегодня в 01:18
Со статистикой не поспоришь,как не крути

Meruzhan Hakobyan
сегодня в 01:18
На этот раз обвинять Акинфеева,глупо! Аууу,где вы там братья Березуцкие, проводящие суммарно 1000 матчей за ЦСКА,Васин, опрники????! Вратарь же не должен играть и за вас тоже!
spartach n1
сегодня в 01:14
Сорок три – ведь это мало
Это только часть пути
И поверь, еще все будет:
Много счастья на пути
Много радости, удачи,
Много разного добра
Сорок три – Это начало
А желательно до ста !)
x-x-x-x-x ответил Великолепный
сегодня в 01:14
Великолепный:
Селюк: Акинфеев прервал серию диванных экспертов, он супервратарь 25 июля 2017, вторник. 23:35 Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал окончание антирекордной серии в Лиге чемпионов вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева. «Армейцы» одержали сухую победу над АЕК (2:0) в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. До этого Акинфеев пропускал в 43 матчах ЛЧ кряду — это антирекорд турнира. «Акинфеев в этом матче прервал серию диванных экспертов. Рад за ЦСКА.«
а что тогда продолжают считать его пропущенные голы. по мне Игорь лучщий в стране
Илья Травкин
сегодня в 01:12
Конявые Не забудьте Ляпы опубликовать, у этой балерины целая колонка в Ютубе есть!
Великолепный ответил x-x-x-x-x
сегодня в 01:11
x-x-x-x-x:
бедный Игорь... прервать бы эту серию
Селюк: Акинфеев прервал серию диванных экспертов, он супервратарь
25 июля 2017, вторник. 23:35
Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал окончание антирекордной серии в Лиге чемпионов вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Армейцы» одержали сухую победу над АЕК (2:0) в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. До этого Акинфеев пропускал в 43 матчах ЛЧ кряду — это антирекорд турнира.

«Акинфеев в этом матче прервал серию диванных экспертов. Рад за ЦСКА.«
CSKA Rek ответил RussianHorse
сегодня в 01:11
RussianHorse:
Ну а как же без этих новостей, очень оперативно. Зачем было писать, что Головин на ровне с Марсиалем - лучший по обводкам в матче был и вообще один из лучших в нынешнем розыгрыше ЛЧ, про то, что Вернблум - лидер Лиги Чемпионов по количеству выигранных единоборств, Игорь на ровне с Пятовым лидирует по количеству сейвов. Но зачем об этом всем писать, эти новости не соберут зрителей.
они пишут это для десятка недалеких "адекватов"
Sysanin101
сегодня в 01:11
В очередной раз стоит отметить Игоря Акинфеева, который хоть и пропустил, по вине ЗАЩИТЫ, но спас как минимум 3-4 раза от верного гола.
Героями лигочемпионской встречи стали не только те, кто забивал - Дзагоев и Вернблум, но и те, кто ОТБИВАЛСЯ всей командой и умело ликвидировал угрозы воротам ЦСКА.
Выход Алана Дзагоева внёс КОНСТРУКТИВ в атакующие действия ЦСКА!
Игроки стали чаще атаковать и мели моменты, а два из них игроки ЦСКА мастерски реализовали!
ЦСКА, во втором тайме, показал ту самую игру, которую хотелось бы почаще видеть в исполнении всех наших команд в еврокубках.
ПОЗДРАВЛЯЕМ ЦСКА с ОТЛИЧНОЙ, трудной и ВОЛЕВОЙ футбольной победой!
Все МОЛОДЦЫ и очень СТАРАЛИСЬ!
Да, были ошибки и промахи, но настрой был футбольным и ПОБЕДНЫМ!
ЦСКА больше хотел победить и они ПОБЕДИЛИ!
Кайзер Созе
сегодня в 01:11
Ихаарь держит марку!
КАМЮ
сегодня в 01:10
Акинфеев, Вернблум, Дзагоев, Кучаев - четвёрка лучших игроков матча. ИМХО
Великолепный ответил spartach n1
сегодня в 01:09
spartach n1:
x-x-x-x-x
сегодня в 01:08
бедный Игорь... прервать бы эту серию
Великолепный ответил spartach n1
сегодня в 01:07
spartach n1:
spartach n1
сегодня в 01:04
Mr_Tim
сегодня в 01:03
Этот рекорд будет только обновляться пока Игорь на пенсию не уйдет и все)
Великолепный
сегодня в 01:03
Игорек сегодня был великолепен и помог победить ЦСКА!
Илья Травкин
сегодня в 01:03
11 лет без сухорян это игааарь кофенян
Аба Гольштейн
сегодня в 01:01
пора организовать суперприз- ЗОЛОТАЯ ДЫРИЩА...тогда ему не будет равных...
spartach n1
сегодня в 01:01
papic337
сегодня в 01:00
Кто не подстраховал Акинфеева? Васин?
Илья Травкин
сегодня в 00:59
Игааарь спс ставочка прошла, ты сделаешь людей миллионерами)балерина
spartach n1
сегодня в 00:58
Принимай поздравок игарян !

АgpeHaЛuH TPATuЛoBu4
сегодня в 00:58
Если считать с матчами квалификации то под полтинник уже
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