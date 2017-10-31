Свилар стал самым молодым голкипером Лиги чемпионов, совершившим автогол

Самый молодой вратарь Лиги чемпионов Миле Свилар побил и еще один рекорд — уже не столь приятный. 18-летний страж ворот «Бенфики» стал самым юным голкипером в истории Лиги чемпионов, забившим мяч в свои ворота. Случилось это на 45-й минуте матча с «Манчестер Юнайтед». Справедливости ради нужно отметить, что бельгиец отбил пенальти на 15-й минуте.

Накануне встречи вратарь команды-соперника Давид Де Хеа посоветовал Свилару не принимать собственные ошибки близко к сердцу.

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